Гвалтівник Конор Макгрегор наговорив на сім років ув'язнення (фото)

Колишньому чемпіону UFC у двох вагових категоріях Конору Макгрегору, якого визнали винним у справі про зґвалтування, загрожує кримінальне переслідування та сім років позбавлення волі, повідомляє Irish Independent.

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За даними джерела, директор державного звинувачення Ірландії вивчив пости Макгрегора в соцмережах, опубліковані в ніч перед заворушеннями в Дубліні у листопаді 2023 року. Висловлювання про мігрантів могли призвести до розпалювання ненависті та сприяти поширенню мітингів.

Протести почалися після того, як чоловік з алжирським корінням у віці близько 50 років, який приїхав до Ірландії приблизно 20 років тому, здійснив напад з ножем на трьох дітей і жінку поряд з католицькою школою в Дубліні.

До речі, зовсім недавно 36-річний Макгрегор із сім'єю побував у Білому домі та зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, а ще він заявив про намір балотуватися у президенти Ірландії. Щоправда, на думку експертів, шанси обійняти цю посаду у Конора нульові.

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Конор Макгрегор з дружиною та дітьми побував у Білому домі в Дональда Трампа

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Конор Макгрегор зламав носа відомому діджею.

Фото X Conor McGregor

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