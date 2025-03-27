Бійці ММА з ліги Макгрегора влаштували бійку на зважуванні, один з них схопив до рук ваги (відео)

Бійкою завершилася процедура зважування двох бійців-важковаговиків ММА з ліги боїв на голих кулаках BKFC, співвласником якої є Конор Макгрегор.

На зважуванні посварилися колишні боксери — 33-річний кубинець, який живе у США, Леонардо Пердомо та 48-річний колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBA француз Стів Хереліус. Конфлікт почався зі словесної суперечки і продовжився завданням удару від Пердомо. Бійців почали рознімати і майже заспокоїли, як Хереліус схопив у руки ваги і збирався ними вдарити опонента. Добре, що його також зупинили.

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Зазначимо, що бій між Пердомо та Хереліусом відбудеться 28 березня у Голлівуді (США).

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До речі, сам Макгрегор вже відреагував на суперечку: «Абсолютно вбивчо! Побачимося завтра ввечері на Bare Knuckle у HardRock!».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бій легенди боксу Флойда Мейвезера завершився масовою бійкою.

Фото BKFC

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