Левам — «Десятка Денаріїв» та успіх, Водоліям — «Блазень» і несподіванка: Таро-прогноз на 7 квітня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на наступний тиждень, а тарологи склали прогноз карт Таро на 7 квітня 2025 року, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

День може стати вирішальним у питаннях стосунків, здоров'я та фінансів.

Козеріг — Четвірка Жезлів

Козерогів чекає плідний і стабільний день, коли можна завершити важливий етап і дозволити собі трохи відпочити. Їм не треба боятися хвалити себе та приймати зізнання.

Водолій — Блазень

Водоліїв чекає початок чогось нового та несподіваного. Їх може потягнути на пригоди, спонтанні вчинки та зміни. Для них важливо не втрачати пильності.

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Риби — Паж Денаріїв

Риб чекає день, в якому важливі терпіння та увага до деталей. Не потрібно поспішати з інвестиціями чи угодами. Краще все ретельно обміркувати.

Овен — Трійка Чаш

На Овнів чекає насичений та позитивний день. Їх, можливо, запросять на захід. Не варто відмовлятися, оскільки це дасть багато позитивних емоцій.

Телець — Самітник

Тельцям краще провести час на самоті і зосередитися на собі. Ретроспектива та аналіз помилок допоможуть зробити правильні висновки. Сприятливими є також прогулянки на природі.

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Близнюки — П'ятірка Мечів

Близнюків чекає емоційно непростий день. Їм важливо уникати жорстких слів та різких висловлювань, оскільки це може призвести до загострення ситуації.

Рак — Шістка Денаріївка

У Раків день може бути пов'язаний із грошовими питаннями: можливі подарунки, виплати чи пропозиції допомоги. Їм треба уникати емоційної перевтоми.

Лев — Десятка Денаріїв

На Левів чекає стабільність та успіх. День принесе задоволення від раніше виконаної роботи. У сфері фінансів можливе отримання бонусів чи довгоочікуваних новин.

Діва — Імператриця

Для Дів особливо важлива турбота про себе, своє тіло та емоційне тло. Це вдалий час для старту нових проектів, пов'язаних із красою, мистецтвом, природою та турботою про інших.

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Терези — Четвірка Чаш

Терези можуть відчути внутрішню спустошеність або нудьгу. Це день, коли їм потрібно намагатися не замикатися у собі, а натомість шукати те, що може запалити іскру інтересу.

Скорпіон — Верховна Жриця

Скорпіонам варто відмовитися від прагнення все контролювати. Не треба поспішати діяти, а краще спостерігати, аналізувати та чекати.

Стрілець — Сонце

Стрільці відчують приплив енергії, натхнення та впевненості у власних силах. У цей день мрії можуть почати збуватись. Це гарний час для спілкування та зустрічей.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий астролог Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.

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