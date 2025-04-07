Трамп свого добився: десятки країн готові обговорювати мита зі США

Понад 50 країн звернулися до Білого дому з проханням розпочати торгівельні переговори після того, як президент США Дональд Трамп запровадив радикальні нові мита. Про це заявили високопосадовці, захищаючи податки, які минулого тижня знищили майже 6 трильйонів доларів з американських акцій, пише Reuters.

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У недільних ток-шоу провідні економічні радники Трампа намагалися зобразити тарифи як розумну зміну позиції США у світовому торговому порядку. Вони також намагалися мінімізувати економічні наслідки бурхливого впровадження минулого тижня напередодні очікуваного різкого відкриття азійських фондових ринків у понеділок.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що понад 50 країн почали переговори зі США з моменту оприлюднення мит минулої середи.

Ані Скотт Бессент, ані інші офіційні особи не назвали країни та не повідомили подробиць переговорів. Однак проведення одночасних переговорів із такою кількістю країн може потенційно створити величезну матеріально-технічну проблему для адміністрації Дональда Трампа. Скільки триватимуть такі переговори, невідомо, йдеться у статті.

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Бессент применшив падіння фондового ринку та сказав, що «немає підстав» очікувати рецесії через тарифи, посилаючись на швидше, ніж очікувалося, зростання робочих місць у США.

«З числа робочих місць у п’ятницю ми могли бачити, що воно значно перевищило очікування, що ми рухаємося вперед, тому я не бачу причин для того, щоб ми визначали ціни під час рецесії», — сказав Скотт Бессент.

Дональд Трамп сколихнув економіку в усьому світі після того, як оголосив широкі мита на імпорт зі США, https://fakty.ua/452 583 викликавши відповідні збори з боку Китаю та викликавши побоювання глобальної торгової війни та рецесії.

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Акції США впали приблизно на 10% за два дні після того, як Трамп оголосив про новий глобальний тарифний режим, який був агресивнішим, ніж очікували аналітики та інвестори.

Аналітики та великі інвестори звинуватили в падінні фондового ринку підвищення тарифів Трампа, яке, на думку більшості економістів і глави Федерального резерву США, ризикує розпалити інфляцію та завдати шкоди економічному зростанню.

Економісти JPMorgan підрахували, що мита призведуть до зниження валового внутрішнього продукту за весь рік на 0,3% порівняно з попередньою оцінкою зростання на 1,3%, а рівень безробіття зросте до 5,3% з 4,2% зараз.

Під час інтерв’ю телеканалу ABC News директор Національної економічної ради США Кевін Гассетт заперечив, що тарифи були частиною стратегії Трампа з обвалу фінансових ринків, щоб змусити Федеральну резервну систему США знизити процентні ставки, заявивши, що не буде «політичний примус» центрального банку.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що США охопили масові протести проти політики нинішнього президента.

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