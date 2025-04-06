США охопили масові протести проти політики нинішнього президента: Трамп каже, що це нічого не змінить

В Америці невдоволення 47-м президентом США Дональдом Трампом та його соратником Ілоном Маском, за чиєю ініціативою багато американців втратили роботу та гроші, викликало масові протести.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише ВВС, організатори кампанії Hands Off («Руки геть») планували провести 1200 акцій у всіх штатах. Так, багаточисельні мітинги збиралися і у великих містах, зокрема у Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі та Вашингтоні. На вулиці також вийшли представники організацій із захисту цивільних прав, профспілки, об'єднання ЛБГТ, ветерани та активісти, які працювали на виборах

Видання зазначає, що нинішній очільник Білого дому «мало зважає на неписані, а нерідко й на писані норми американської політики» і «оточує себе лояльними людьми, готовими виконати будь-який його наказ».

Про вплив на Дональда Трампа багатих донорів, насамперед Ілона Маска, на мітингу у Вашингтоні говорили представники Демпартії, називаючи це «поглинанням уряду мільярдерами».

РЕКЛАМА

«Коли ви крадете у народу, чекайте, що народ повстане. Біля виборчих скриньок і на вулицях», — цитує видання конгресмена з Флориди Максвелла Фроста.

А конгресмен Ел Грін заявив, що нинішній голова держави «не заслуговує» на посаду, яку він наразі обіймає. І пообіцяв, що протягом 30 днів внесе пропозицію щодо імпічменту.

Мітингували американці й у Флориді — за кілька кілометрів від гольф-клубу Трампа. Американський президент також того дня перебував у Флориді — він грав у гольф, а потім поїхав до своєї резиденції.

РЕКЛАМА

ВВС наводить реакцію Білого дому на акції протесту. В адміністрації Трампа заявляють, що «позиція президента чітка: він завжди захищатиме соціальне забезпечення та медичну допомогу для відповідних бенефіціарів». У Білому домі критикують демократів за «надання пільг та медичної допомоги нелегальним іноземцям».

А виконувач обов'язків голови імміграційної поліції ICE Том Хоуман, спілкуючись з представниками каналу Fox News, заявив наступне: «Вони можуть протестувати біля будинку, що порожній, скільки хочуть… Протести і мітинги нічого не означають. Тож нехай йдуть і реалізують свої права згідно з Першою поправкою (свобода слова. — Авт). Це нічого не змінить».

Нагадаємо, що днями Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпортну продукцію, що торкнулося практично всіх країн світу, виключаючи, хіба що, росію. Після цього демонстрації солідарності пройшли й у багатьох інших країнах, зокрема в таких містах, як Лондон, Париж та Берлін.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

79

Читайте нас у Facebook