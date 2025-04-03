Дональд Трамп запровадив мита майже для всіх країн: як від цього постраждає Україна

Президент США Дональд Трамп з перших днів свого обрання заявив про готовність запровадити мита на імпорт товарів з низки країн. Проте з 2 квітня очільник США запровадив мита на імпорт для майже всіх країн, які залежно від обсягів імпорту становили від 10% до 46%. Однак при цьому інтереси української економіки це не особливо зачепить, вважають чиновники і політики.

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Так, Дональд Трамп своїм указом запровадив базовий митний тариф у розмірі 10% на імпорт з усіх країн у США, встановивши індивідуальні тарифи для тих країн, у торгівлі з якими у США найбільший торговий дефіцит. До їх числа потрапили Китай — мито 34% (з урахуванням раніше введених усього 54%), ЄС — 20%, В'єтнам — 46%, Японія — 24%, Індія — 26%, Тайвань — 32%, Південна Корея — 25% та інші. Також введено ставку в розмірі 25% на автомобільний імпорт.

Україна опинилася в списку країн із введеним базовим тарифом у 10% на імпорт з нашої країни. На думку народного депутата України Данила Гетманцева, в теорії цей крок призведе до подорожчання імпорту, зростання цін, збільшення торговельного дефіциту і негативно впливатиме на економічне відновлення. Як це буде на практиці, невідомо, вважає політик, але зазначає, що «торгові війни дуже рідко призводять до позитивних взаємних результатів».

Інший нардеп — Ярослав Железняк, зазначає, що український експорт до США менше 1 млрд дол, що не становить і 2% українського експорту. Водночас американський імпорт становить близько 3 млрд дол, тому й тариф становив лише 10%. При цьому найбільше українського експорту в США — це продукція металургії, яка з березня оподатковується митами в 25% на сталь і алюміній, також підвищені тарифи на труби.

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«Тут маленький нюанс — ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію зі США у відповідь теж введуть тарифи. І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їхній ринок», — говорить політик про можливість для української економіки розширити свій експорт в інші країни.

Перша же віцепрем'єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко також наголосила, що українські товари оподатковують за зниженою ставкою в 10%, а не 31%, як у Молдови або 20% у ЄС. За словами чиновниці, український експорт до США становить понад 600 категорій різних товарів на загальну суму 874 млн дол., більше половини яких — чавун і труби. Американський же експорт становить 3,4 млрд дол., а мита на них від 0% (нафта і вугілля) до 10% (автомобілі).

«Тому зараз у нас є шанси домовитися про інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість. Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови», — наголосила Юлія Свириденко.

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Тим часом, як пишуть американські ЗМІ, розчарований небажанням путіна укладати перемир'я Дональд Трамп може запровадити мита на російську нафту. Наразі росії немає у списках країн, для яких 2 квітня президент США запровадив нові мита.

На фото у заголовку Трамп презентує списки мит проти країн. Фото Reuters/Carlos Barria

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