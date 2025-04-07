Як молодий Ален Делон: Андрій Данилко порадував шанувальників архівним фото

Андрій Данилко став все частіше згадувати молоді роки, і після розповіді про перші великі гроші, показав своє фото у 22-річному віці.



Так, нещодавно у Telegram він опублікував фото з надписом «Донецьк, 1995 р».

ВІДЕО ДНЯ

Світлина оддразу сподобалася читачам. Андрія почали порівнювати з Аленом Делоном та іншими відомими акторами.

Але справжній сюрприз стався згодом, коли Данилко опублікував музичний фрагмент і спитав читачів, чи може хтось вгадати цю пісню.

РЕКЛАМА

«Хтось упізнає цю пісню? Я більше нічого не вмію грати з Вєрки! Хіба що пісню Dolce & Gabbana трохи вмію! І не звертайте уваги на цей палець чомусь я його занадто напружую, тому він отак випрямлений, щоб раптом не зіграти ним якусь помилку!» — написав артист.

Як не дивно, але мелодію майже відразу «розкусили». І зробив це першим Юрій Нікітін, продюсер Вєрки Сердючки.

«Авжеж! Гоп-гоп», — написав він.

РЕКЛАМА

Чим, здається здивував навіть самого Данилка, адже той спеціально грав свій хіт дуже повільно.

Так співак і продюсер трохи «потролили» одне одного у мережі.

Нагадаємо, Данилко виклав ще одну світлину з того часу, коли він працював з Гелею — акторкою Радмілою Щоголевою. Данилко там був у образі Вєрки Сердючки, а Щоголева — в образі Гелі. Він привітав Радмілу з днем народження та подякував за крутий період у житті.

РЕКЛАМА

54

Читайте нас у Facebook