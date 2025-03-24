Досі має почуття: Андрій Данилко вразив зізнанням

Відомий артист Андрій Данилко, який нещодавно відсвяткував день народження Вєрки Сердючки, звернувся до своєї колишньої співведучої проєкту «СВ-шоу» Радміли Щоголевої. Відомо, що проєкт виходив шість років, починаючи з 1997-го і був одним з найпопулярніших розважальних шоу на українському телебаченні. Андрій Данилко там був у образі Вєрки Сердючки, а акторка Радміла Щоголева — Гелі, помічниці, яка майже не розмовляла.

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Данилко виклав світлини з того часу, привітав Радмілу з днем народження та подякував за крутий період у житті.

«Радміло! Вітаю тебе з днем народження!!! — написав Андрій. — Будь щаслива!!! Дякую за крутий період нашого життя!!! Лю…«

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Підписники відреагували на світлини та допис, подякувавши артисту за ностальгію за часами, які вже ніколи не повернуться. У коментарях написали, що зараз Радміла з двома дітьми живе у Германії.

«Секс-символ епохи становлення України — Геля, — додали у дописі. - Дякуємо, що розважали нас, це було дійсно смішно, а не те, що…»

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«Ми всі вдячні вам за цей період, вітання іменинниці», — написали у відповідь.

«25 років тому… чекала кожної середи на випуск «СВ шоу», — зізналися підписники.

«Вона зараз у Дрездені, бачила її багато разів, але якось незручно було підійти», — повідомили у коментарях.

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«Андрій вміє дружити і памʼятати!!!» — зауважили шанувальники.

«Андрій, мабуть, і досі має почуття до Гелі, шкода, що вони не разом, дуже гарна пара була», — поділилися відчуттями.

«Мені теж так здається, — підтримали дописувача. - Він навіть собі в цьому не зізнається. Дуже цікава, прекрасна, талановита пара».

«Можливо, доля підготувала для нього іншу, але серце своє зачинив на 7 замків», — вирішили у коментарях.

«Це був крутий період для більшості з нас, — подякували артистам. — Дякую, що світили і продовжуєте!«

Нагадаємо, нещодавно були скасовані концерти Андрія Данилко.

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