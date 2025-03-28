У порожніх коробках з-під цукерок: Андрій Данилко про перші великі гроші

Відомий артист Андрій Данилко, колективу якого заборонили виїзд з України, розповів, як отримав перші великі гроші та на що їх витратив. У подкасті популярного гумориста Василя Байдака Данилко пригадав початок своєї карʼєри, життя у Полтаві, перші концерти, СВ-шоу та зізнався, що мріє виступити у стендап-шоу.

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Розповідаючи про часи навчання в естрадно-цирковому училищі у Києві, Андрій пригадав життя у гуртожитку і перші великі гроші, які тоді були «купонами».

— Це були девʼяності роки, — говорить Данилко. — Я вибудовував таку позицію, що без грошей я не виступаю. Мені казали: «Після концерту». Ні, кажу, я не зіграю, у мене просто не получиться. Вони ненавиділи мене за це, тому шо вони в основному кидали… Тоді я жив у гуртожитку. Гроші я накопичував. Потім купив квартиру, машину… Причому я не хотів виїжджати з гуртожитку. Все рівно ти ще подросток — хочеш подурачитись, посміятися, збігати купити бутилку вина. Тоді зʼявилося багато алкоголю, який ми до цього ніколи не бачили. Це були ще «купони», їх було багато. У мене був хлопець, якому я довіряв. Він ховав купони по пустих коробках з-під конфет і складав у себе. Ніхто не міг уявити, що у нього вони є. А я міг вийти на вулицю з кульком у руках, де було повно грошей, але це було схоже, наче, я йду зі змінною одежею.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Андрій Данилко вразив зізнанням.

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