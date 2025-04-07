Українсько-польські дебати молоді: що відомо і де проходять

У Яремче стартували україно-польські дебати. Їхніми учасниками стали студенти та молоді науковці з українських університетів, зокрема лауреати престижного Конкурсу імені Єжи Ґедройця, а також студенти Варшавського університету. У рамках першого дня українсько-польських дебатів в.о. ректора Прикарпатського (Карпатського) національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда та директор Студій Східноєвропейських досліджень Варшавського університету Ян Маліцький підписали спільну заяву, в якій підкреслили виняткову важливість спільних проєктів для розвитку українсько-польської академічної та наукової співпраці.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми розпочали новий етап розвитку молодіжної політики у рамках українсько-польських відносин, які потребують свіжого дихання та нової енергії. Саме тому на цій зустрічі присутні високопосадовці, які не лише з поваги до українсько-польської молоді беруть у ній участь, а й тому, що вбачають майбутнє двосторонніх відносин… На цій основі ми хочемо формувати групи студентів, які цікавляться українсько-польськими відносинами, які будуть їх поглиблювати та генерувати цікаві ідеї. Це коло буде розширюватись», — запевнив Ігор Цепенда.

Нині дебати отримали продовження безпосередньо у «Міжнародному науковому центрі студентської молоді України і Польщі», який зводять у селі Микуличин. Вартість цього об’єкту сягає 6,5 млн євро. Будівництво центру розпочали у 2019 році, але через війну роботи тут довелося призупинити.

За словами Цепенди, в основі європейського центру — проведення діалогів про минуле, теперішнє і сучасне.

РЕКЛАМА

«Ми формуємо тут клуб Карпатського діалогу, який об’єднує університети України, Польщі, Румунії, Угорщини, Чехії та Словаччини», — додав він.

РЕКЛАМА

54

Читайте нас у Facebook