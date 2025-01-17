Пішли по кістках: під час покладання квітів до пам’ятника радянським солдатам у Варшаві стався інцидент (відео)

У Польщі, яка з першого дня повномасштабного вторгнення рф активно допомагає Україні, стався інцидент. Сьогодні, 17 січня, в російському домі у Варшаві дипломати рф, представники спецслужб країни-агресорки та прихильники «руського міра» організували круглий стіл з нагоди «пабєди в вєлікай атєчіствєннай вайнє». Захід був присвячений 80-й річниці так званого звільнення Варшави від німецьких фашистів.

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Учасники цього збіговиська вирішили не обмежуватися стінами своєї закритої зустрічі й відправилися на покладання квітів до пам’ятника радянським солдатам. Але там їх чекав «сюрприз».

— З приходом Трампа до влади російські спецслужби та прихильники «руського міра» почали сміливіше почуватися у країнах Європи, — говорить найвідоміша українська активістка Польщі, лідерка заснованого у 2013 році громадського об'єднання «Євромайдан — Варшава» Наталія Панченко. — Очевидно, сьогодні їм чомусь здалося, що війна в Україні закінчилась і вони можуть безперешкодно пройти до монумента. Адже останні три роки, відколи в Україні точиться повномасштабна війна, польські активісти та учасники нашої громадської ініціативи не дозволяють представникам країни-агресорки вільно покладати квіти та вінки до пам’ятника. Цього разу ми також чекали на них. Аби нагадати очевидні речі, на шляху російської делегації ми розкидали свинячі кістки. Тож їй під крики «фашисти» на фоні плаката з надписом «russia is a terrorist state» («росія терористична держава») довелося пройти по символічних кістках убитих українців.

Російську делегацію зустріли вигуками «фашисти» і плакатом із написом «russia is a terrorist state» («росія терористична держава»)

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До речі, у 2023 році росія офіційно визнана країною-терористом на рівні уряду Польщі та Європейського союзу.

— У 1945 році Варшава не стала вільною. Вона лише перейшла з рук одного окупанта (німецького) до іншого (радянського). Для нас, поляків, це болюча тема, — заявив учасник акції Яцек Вишневський. — Саме тому я тут разом з українцями — щоб показати, що Польща солідарна з Україною. Для фашистів і терористів не місце у Європі!

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Перемога України важлива для нас усіх. Ми не хочемо бачити представників країни-агресора, включно з дипломатами, у своїй країні. І сподіваємося, що всі російські установи в Польщі, так само як і консульство у Познані, згодом будуть закриті.

Російська делегація на чолі з послом була явно засмучена таким «свинським прийомом», але, як завжди, вдавала, що нічого не сталося.

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А щоб між представниками двох ідеологічно ворожих таборів не відбулось сутички, між ними стала поліція.

— Польща та Україна — разом проти російського терору. Аж до перемоги. Попри все. Щоб не сталось, — наголосила Наталія Панченко.

Нагадаємо, нещодавно у Словаччині тисячі людей вийшли на акцію протесту проти політики проросійського прем'єра Роберта Фіцо, скандуючи: «Ми не російська ганчірка».

Фото та відео зі сторінки Наталії Панченко у «Фейсбуці»

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