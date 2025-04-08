Обережніше зі словами: застереження та рекомендації астрологів для всіх знаків Зодіаку на 9 квітня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень, а астрологи склали прогноз на 9 квітня 2025 року, інформує ТСН.

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У цей день дуже важливо бути обережними у стосунках з оточуючими людьми. Будь-яке необдумане слово може спричинити серйозний конфлікт.

Козеріг

Козерогам потрібно добре зарекомендувати себе в очах керівництва. Це відкриє перед ними блискучі перспективи.

Водолій

Водоліям потрібно присвятити час підготовці до ремонту у квартирі чи будинку. Для такої підготовки вони будуть мати сприятливі умови.

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Риби

Рибам потрібно присвятити час переходу на здоровий спосіб життя та позбавленню від шкідливих звичок. Наприклад, цього дня можна сісти на дієту.

Овен

Овнам слід присвятити день відпочинку. По можливості потрібно зробити собі вихідний, або знайти собі приємне заняття після роботи.

Телець

Тельцям не потрібно боятися відмовитися від обраного шляху та розпочати все спочатку у професійній сфері. Їм удасться зробити правильний вибір.

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Близнюки

Близнюкам потрібно зайнятися благодійністю, але не варто чекати від неї подяки у відповідь.

Рак

Ракам цей день може здатися надто похмурим, а життєва ситуація — безвихідною. Потрібно мати на увазі, що це лише вплив енергій Місяця.

Лев

Левам треба присвятити час якимось починанням, наприклад, розпочати роботу над проєктом, який давно відкладався.

Діва

Дівам не варто відштовхувати від себе людину, яка раніше їх чимось образила. Потрібно мати на увазі, що в будь-якій сварці винні обидва.

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Терези

Терезам не потрібно сильно захоплюватися вирішенням чужих проблем на шкоду своїм власним. Інакше вони можуть опинитися в складній ситуації.

Скорпіон

Для Скорпіонів день буде сприятливий для будь-яких угод з нерухомістю. Можна, наприклад, дати оголошення на сайт про нерухомість й результати не змусять довго чекати.

Стрілець

Стрільцям слід присвятити час близьким. Вони цього дня будуть чекати на їхню підтримку як ніколи. Свої справи Стрільцям краще відкласти.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий астролог Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.

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