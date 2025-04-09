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Спорт

Помер ексворотар збірної Бразилії, який грав на чемпіонаті світу без рукавичок через криві пальці (фото, відео)

9:56 9 квітня 2025
Манга

Один із найвеличніших голкіперів в історії «Ботафого», експартнер легендарного Пеле у збірній Бразилії Хайлтон Корреа де Арруда, відомий як Манга, помер у віці 87 років, повідомляє пресслужба бразильського клубу. Останнім часом титулований воротар боровся з раком простати та пішов з життя у лікарні «Ріо Барра» в Ріо-де-Жанейро.

У складі «Ботафого» Манга був чотириразовим чемпіоном Бразилії та з 20 трофеями став найтитулованішим футболістом в історії клубу. Ще два чемпіонські титули він виборов у воротарському светрі бразильського «Інтернасьоналя».

Манга також виступав за уругвайський «Насьональ», з яким виграв чотири чемпіонські титули поспіль, починаючи з 1969 року, а також Кубок Лібертадорес та Міжконтинентальний кубок. Свою кар'єру бразилець завершив у 44 роки в еквадорському клубі «Барселона де Гуаякіль». Завдяки Манзі 26 квітня (у день його народження) в Бразилії відзначають День воротаря.

У складі збірної Бразилії Манга виходив на поле разом із Пеле та провів 12 матчів, у тому числі один на чемпіонаті світу 1966 року в Англії, де йому довелося грати без рукавичок через криві пальці.

У всіх матчах найближчих турів бразильської серії А та серії В на згадку про голкіпера буде оголошено хвилину мовчання.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий воротар, який відбив чотири пенальті від «Барселони» у фіналі Кубка чемпіонів.

Фото ФК «Ботафого»

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