Помер знаменитий воротар, який відбив чотири пенальті від «Барселони» у фіналі Кубка чемпіонів (фото, відео)

У віці 65 років у військовому шпиталі Бухареста помер знаменитий ексворотар «Стяуа» та збірної Румунії Хельмут Дукадам, повідомляє gsp.ro. Раніше не стало легендарного голкіпера «Реала» та збірної Іспанії.

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Піком кар'єри Дукадама став фінал Кубка європейських чемпіонів 7 травня 1986 року у Севільї проти «Барселони». Ігровий час переможця не визначив (0:0), а в серії пенальті «Стяуа» відсвяткувала сенсаційну перемогу (2:0) завдяки тому, що її воротар відбив усі чотири (!) удари каталонців. З того часу за Дукадамом закріпилося прізвисько Герой Севільї.

На жаль, за кілька місяців після севільського фіналу у правому плечі Дукадама виявили тромб, і він на три роки змушений був перервати кар'єру (зокрема, не зіграв у переможному матчі проти київського «Динамо» за Суперкубок Європи). На колишній рівень Хельмут уже не повернувся, погравши два роки за скромний «Вагонул» із рідного Арада у другому дивізіоні.

А тоді, 1986-го, Хельмута Дукадама визнали найкращим воротарем Європи. Крім того, він увійшов до топ-десятки за підсумками референдуму «Золотого м'яча», розділивши восьме місце з легендарним голландцем Марко ван Бастеном (як відомо, тоді нагорода дісталася українцеві Ігорю Бєланову).

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Хельмут Дукадам виграв у складі "Стяуа" Кубок європейських чемпіонів

Після завершення кар'єри румунський голкіпер дослужився до майора у прикордонній поліції, відкрив у рідному місті футбольну школу, названу на його честь, а пізніше обіймав посаду президента ФК «Стяуа».

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На жаль, упродовж свого життя Хельмут Дукадам мав безліч проблем зі здоров'ям. Він переніс 8 серйозних операцій, останню з яких 19 вересня 2024 року — на відкритому серці.

«У мене було близько 5 операцій лише на руці. Потім ще й у коліно протез поставили… Операцій вистачало! Коли я проходжу через рамку в аеропорту, все дзвенить. Про що говорити, якщо вже протягом 40 років я приймаю близько 18−20 таблеток на день», — розповідав нещодавно знаменитий воротар.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий віцечемпіон світу з футболу, який пережив страшну сімейну трагедію.

Фото ФК «Стяуа»

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