Не кожен чоловік повірить: Ірина Білик розповіла, скільки разів на рік може закохуватись (відео)
Днями Ірина Білик відсвяткувала своє 55-річчя великими концертами у Києві. В честь цієї події перший чоловік співачки Юрій Нікітін розмістив у соціальній мереж «крутезне» спільне фото з Іриною, яке було зроблене у 1990 році, коли вони тільки познайомились.
А блогер-пліткар Богдан Беспалов показав, як колеги вітали співачку після одного з концертів.
Не зміг утриматись від ностальгічних спогадів і Андрій Данилко, який знає Нікітіна і Білик з 1995 року.
З його подачі один з музичних Telegram-каналів опублікував фрагмент із «СВ-Шоу» 1998 року. За плечима у співачки уже був статус поп-зірки і хіти «Ти мій», «Так просто», «А я пливу». Про особисте життя Білик завжди ходили легенди, які вона сама ж підживлювала.
Тому Данилко в кадрі почав з начебто «безвинного», але в той же час провокативного питання: скільки у Ірини уходить часу на те, щоб написати хіт на тему «Ти мій» — «щоб потім всі сиділи і ."слухали».
Співачка безхитрісно відповіла, що не може писати на замовлення.
«Я коли закохуюсь — таке буває…»
«І часто?» — втрутилася у спогади Верка Сердючка.
«Раз на рік точно», — ніяковіє співачка. — Це якщо говорити серйозно".
«А не серйозно — то 365 днів на рік», — іронізує Данилко.
Також співачка додала, що часто чоловіки, які їй подобаються, не вірять в те, що в них може закохатися Ірина Білик — і це її трагедія. В такому випадку співачці доводиться сідати вдома і говорити самій собі, як вона любить цього чоловіка.
Іншими словами, написання хітів — не менш складний процес, аніж кохання.
Нагадаємо, раніше в Мережі опублікували знімок Андрія Данилка у віці 22 роки, і шанувальники прийшли у захват, порівнюючи його з молодим Аленом Делоном та іншими зірками світового рівня.143
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