«Крутезне фото!»: відомий продюсер вразив світлиною з Іриною Білик

Відомий продюсер Юрій Нікітін, який працює з Андрієм Данилком, Іриною Білик, гуртом Kazka та багатьма українськими виконавцями, вразив старою світлиною. На своїй сторінці у соціальній мережі Юрій розмістив спільне фото з Іриною Білик на честь її дня народження. Нагадаємо, артистка відсвяткувала своє 55-річчя великими концертами у Києві. Світлина зроблена у 1990 році, коли вони тільки познайомились. До речі, саме Нікітін став першим чоловіком співачки.

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«Іра, з Днем народження! - написав Юрій. — Будь здорова, радісна та натхненна, як у той день, коли ми познайомились, навесні 1990 року, на фестивалі «Весняні Надії 90»: я — рок-музикант, ти — талановита молода співачка…

Дякую тобі за той повний яскравих спогадів шлях, яким ми йдемо з тобою вже 35 років, де навчаємось та зростаємо, особисто та професійно.

Бажаю тобі, як і тоді, залишатись такою ж легкою, сміливою та закоханою. Пишаюся працювати та товаришувати з тобою. Будь щаслива, з Днем народження!"

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Світлина зроблена у 1990 році, коли Нікітін тільки познайомився з Іриною Білик

Підписники приєдналися до привітань співачці, наголосивши, що Білик — найяскравіша зірка українського шоубізнесу, та порадили Юрію писати мемуари.

«І Вас з іменинницею! — написали у коментарях. - Дякую, що створили разом з Іриною зірку Ірина Білик. Дякую за „Фарби“, якими було розмальоване моє дитинство».

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«Ірина Білик — це одне з найкращих явищ української музики, — поділилися думками. - І дякую за це».

«Ірина Білик — одна з кращих співачок України однозначно», — впевнені підписники.

«Крутезне фото! — зауважили шанувальники. — Неймовірне вітання із днем народження. Приєднуємось, наші вітання!»

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