Східний гороскоп на день День мавпуні-веселуні: кому сьогодні точно пощастить

Астрологи західної традиції попереджають, що в середу, 9 квітня, дуже важливо бути обережними у стосунках з оточуючими людьми.

В той же час знавці Східного гороскопу нагадують, що сьогодні — День Земляної Мавпи або День Мавпуні-Веселуні.

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«У день Земляної Мавпи Небо ховає усмішку за серпанком хмар, а Земля слухає хитрі плани, що народжуються в тиші світанку. Земляна Мавпа — це поєднання гострого розуму, витримки та діловитої гнучкості», — попереджають китайські астрологи.

Мудрість дня Земляної Мавпи — в умінні спостерігати, перш ніж говорити, і грати, не втрачаючи обережності. Тим, хто народився під знаком Дракона та Півня, варто звернути увагу на свої вчинки — вони резонуватимуть гучніше, ніж зазвичай. Для всіх інших — менше слів, більше внутрішньої рівноваги та кроків у правильному напрямку.

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За словами мудреців, в цей день пощастить тим, хто уважно слухає ритм подій, і вміє отримати користь навіть із хаосу. Але тому, хто сміється над дрібницями, Мавпа підкладе бананову шкірку.

Успіх буде на боці веселих і допитливих людей: зокрема, тих, хто любить слухати сучасну музику. І знає, що вчора Артем Пивоваров випустив нову пісню на слова нашого класика Павла Тичини.

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А «улюбленець» Тіни Кароль SHUMEI вразив проникливим виконанням пісні «Цілуй».

Не менш трагічно прозвучала і пісня виконавців SWOIIA & ALEKSEEV, які вирішили «обнулити» свої стосунки.

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Куди оптимістичніше звучить пісня у виконанні виконавця, який вирішив переконати, він «п'яний як Купідон» і «зірве бутон».

А справжнім прикладом веселого відношення до життя стала сповідь дівчини, яка не змогла скинути зайву вагу і накачати прес взимку, але не надто переймається через це.



Певно, героїня твору бере приклад з Ірини Білик, яка стабільно закохується один раз на рік (як мінімум), хоча багато чоловіків не можуть повірити їй.

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