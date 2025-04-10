Плачу: помер популярний український гуморист

Стало відомо про смерть популярного гумориста, постійного учасника телепроєкту «Ліга сміху» Олександра Чечуна. Нагадаємо, він виступав у складі команди «Стадіон Діброва». Про смерть повідомили на офіційній сторінці «Ліги сміху» у соціальній мережі.

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«В лігосмішній родині траур, — написали під фото з Олександром. — Пішов з життя Олександр Чечун „Стадіон Діброва“. Співчуття рідним та близьким».

Наразі невідомо, що саме трапилось з Олександром. Ще на початку повномасштабного вторгнення гуморист пішов воювати на фронт. У нього залишились дружина та донька.

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На трагічну новину відреагували його колеги по проєкту.

«Шок… — написав відомий гуморист Юрій Ткач. — Чечун… Друже…»

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«Спочивай, мій дорогий Чечунєц, — звернувся колега Олександра Дмитро Зелінський. — Любий мій Чечун! Я знаю точно, що ти найбільше не хотів, щоб ми плакали, якщо тебе не стане, але, на жаль, я плачу. Ти в моєму серці будеш завжди…»

Раніше стало відомо, що популярний гуморист вступив до лав ЗСУ.

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