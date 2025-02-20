Зробив корекцію: відомий гуморист вступив до лав ЗСУ

Відомий гуморист, тренер проєкту «Ліга сміху» Ігор Ласточкін повідомив, що він вступив до лав ЗСУ. Про це Ігор написав на своїй сторінці у соціальній мережі та виклав світлину з військовим квитком та автоматом. Відомо, що Ласточкін долучився до воїнів 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Холодний Яр».

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«Складні часи народжують сильних людей!» — підписав світлину Ігор.

Від початку повномасштабного вторгнення Ласточкін займався волонтерством та давав концерти для воїнів ЗСУ. Підписники актора подякували йому за важливе рішення та побажали міцного здоровʼя.

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«Бережи себе!» — написала танцівниця Ілона Гвоздьова.

«Дякую за все», — відгукнулася співачка Альона Альона.

«Завжди вважав вас кращим гумористом країни, — написали у коментарях. — А зараз бачу, що ви справжній чоловік. Не думаю, що з вашим зором ви в окопах будете… але все одне це війна… пишаюсь вами».

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«Я зробив корекцію, бачу ідеально», — відповів на це Ласточкін.

«Повага вам, — подякували у мережі. — Ви дійсно та медійна людина, яка робить все для України і навіть більше. Нехай з вами буде Бог, і все буде добре».

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«Маю за честь бути з тобою в одній бригаді», — відгукнулися побратими.

Раніше у полоні під Вугледаром загинув зірка «Ліги сміху».

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