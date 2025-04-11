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Політика

Майнінг без податку, але за криптооперації доведеться платити: Нацкомісію критикують за «демонічну матрицю»

14:23 11 квітня 2025
криптовалюта

З кінця 2024 року у Верховній Раді ходить ідея про оподаткування віртуальних активів українців, інакше кажучи, криптовалюти і навіть є два законопроєкти. І ось стало відомо, що один із цих документів передбачає оподаткування крипти за ставкою від 5% до 19,5%.

Такі дані озвучив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України Руслан Магомедов у своєму Telegram-каналі. За його словами, НКЦПФР розробила матрицю, яка є демонічною конструкцією варіантів оновлення різних операцій з віртуальними активами — від майнінгу до airdrop. Вона заснована на міжнаціональному досьє та адаптована до української юрисдикції.

Згідно з проєктом, не оподатковуватимуться:

  • майнінг (виробництво криптовалюти);
  • стейкінг (блокування криптовалюти в блокчейні, щоб підтримувати її стабільну роботу та безпеку);
  • холдинг/зберігання токенів;
  • створення токенів;
  • airdrop, але тільки якщо не використовується для оплати (розподіл криптовалюти за різними електронними гаманцями).

Під податок же підпадуть операції з:

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  • продаж криптовалюти за фіат або товари/послуги, з прибутку від яких необхідно буде заплатити;
  • оплата товарів/послуг криптою.

При цьому ставки податку можуть становити:

  • стандартну ставку 18% + 1,5% військовий збір;
  • пільгову ставку у 5% чи 9%, але як може бути встановлена така ставка, не вказується.

Та водночас ці цифри можуть зовсім не мати реальності до планів законодавців.

Як зазначив народний депутат України Данило Гетьманцев, 9 квітня відбулося засідання робочої групи з розробки законопроєкту щодо віртуальних активів. За підрахунками політика, до кінця квітня законопроєкт буде винесено у першому читанні на розгляд комітету ВР з податкової політики, після чого його буде подано до ВР.

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«На жаль, хлопці з Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку знову не розібралися та опублікували якусь відому лише їм „матрицю“ оподаткування крипти, яка не має жодного зв'язку з реальністю. Не звертайте уваги, у комісії таке трапляється на кожному кроці. Власне, тому ми й хочемо, щоб криптою займалися дорослі», — заявив Данило Гетьманцев.

Як повідомляли «ФАКТИ», криптовалюту можуть легалізувати в Україні до літа, щоб отримати можливість оподатковувати її.

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