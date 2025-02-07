Падіння світового ринку криптовалют не зупинило ідею влади про її легалізацію та подальше оподаткування. Щобільше, вже до квітня у парламенті сподіваються розглянути відповідний законопроєкт, а влітку остаточно легалізувати альткоїн.

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Про це повідомив народний депутат України Данило Гетьманцев, один із прихильників легалізації криптовалюти, на конференції «Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans». За його словами, для цього планується зробити низку кроків.

Так, за словами політика, будуть зроблені такі кроки:

легалізація крипти, коли у першому кварталі планується провести перше читання законопроекту;

оподаткування доходів від крипти вестиметься за моделлю інвестиційного прибутку (в Україні податок на доходи фізичних осіб за інвестиційною моделлю становить 18%);

запланований перехідний період для тих, хто вже у крипті, деталі ще узгоджуються; регулятором, попередньо, буде Нацбанк.

Також, політик зазначив, що виступає за легалізацію виробництва порно (не пов'язаного з дітьми та насильством), що має оподатковуватись та оформлятися як незалежна професійна діяльність.

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Як писали «ФАКТИ», про бажання влади обкласти податками доходи українців від криптовалюти стало відомо восени 2024 року, і вже в січні цього року законопроєкт планувалося ухвалити, але схоже цей процес затягнеться до літа.

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