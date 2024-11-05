Українцям прогнозують сплату нового податку: про що йдеться і кого він торкнеться

За словами експертів, криптовалюта, завдяки швидким і високим потенційним доходам, залишається одним із найприбутковіших способів інвестування в Україні. Повз цей факт не може пройти влада, бажаючи обкласти узаконені в країні віртуальні криптоактиви податками. Про це повідомляє Forbes-Україна, кажучи, що у ВР лежать уже два подібних законопроекти. Досить імовірно, що в разі ухвалення одного з них податок на криптовалюту може з'явитися вже в січні 2025 року.

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Згідно з даними профільних сайтів, на сьогодні Україна посідає 6-те місце у світі за прийняттям криптоактивів у світі, і насправді це серйозне падіння. Так, у 2022-му нашій країні належала «бронза». Високе поширення «крипти» в Україні навіть призвело до її легалізації в законі «Про віртуальні активи» у лютому 2022-го, щоправда, через війну не було ухвалено зміни до Податкового кодексу, що стосувалися їхнього оподаткування.

Активно використовує криптовалюту й український уряд. Так, за даними порталу Bitcointreasuries, держава Україна володіє 846 351 біткоїном, що еквівалентно 3 млрд 191 млн дол. і є 4-м місцем у світі серед держав. Не пасуть задніх і державні чиновники, так за даними сервісу OpenDataBot понад 1400 українських чиновників і політиків володіли криптовалютою у 2022-му році. Найбільшим власником «крипти» був депутат Одеської облради Микита Кузькевич — йому належав 121 біткоїн, на той момент 195 млн грн.

Про те, які ж активи належать українцям у криптовалюті і скільки українців ними володіють, точних даних немає. Так, за даними однієї з найбільших у Європі криптобірж WhiteBIT, 26% українців, які мешкають у великих містах з населенням понад 100 тисяч осіб, володіють криптовалютою. Однак скільки саме жителів України володіють криптовалютою невідомо.

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Водночас як писало свого часу Міністерство цифрової трансформації України, у 2023-му році українці заробили на криптовалюті 850 млн дол. Вочевидь, це мінімальний обсяг податкової бази, з якої у 2025-му році планують стягувати податки на віртуальні активи.

Зауважимо, що криптовалюта в Україні активно використовується для хабарництва.

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