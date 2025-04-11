Великодня Повня 13 квітня: кому вона допоможе досягти успіху та подарує кохання

Фахівці зі Східної астрології, а також Dibrova, XSERGO, MOLODI та деякі інші артисти радять, що сьогодні, в день «Собаки-відпочиваки» варто діяти відкрито і не зраджує власним принципам.

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Крім того, варто враховувати, що дуже скоро — 13 квітня о 03:22 за київським часом — на небі з'явиться Великодня Повня, яка вважається доленосною. Про те, що вона принесе різним знакам Зодіаку, виданню Styler розповіла нумерологиня Тетяна Бланк.

Овен

На вас чекає прояснення у стосунках. Ви або з кимось назавжди, або нарешті відпускаєте. Внутрішні сумніви зникають — ви готові до чесного контакту з іншим.

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Телець

Повня дасть вам новий баланс у роботі, здоров’ї, повсякденному ритмі. А ще — розуміння, хто з оточення вам реально потрібен. Звільнення від «зайвих людей» — акт любові до себе.

Близнюки

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Яке місце займає кохання у вашому житті? А творчість? Ви точно розумієте, чим хочете ділитися зі світом. Питання «а що про мене подумають?» більше не зупиняє. Розваги закінчилися, починається серйозна робота.

Рак

Домашні теми виходять на головний екран: де і з ким ваш «дім»? Плюс — нові погляди на життя, нова філософія. Хочеться простору, подорожей, нових сенсів. Настав час оновити внутрішній світ.

Лев

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Слова мають силу — те, як ви говорите, що слухаєте, з ким спілкуєтеся, змінюється. Венера підкидає глибокі розмови, інсайти, інтимні зізнання. Будьте чесними. Від розмов — до конкретних дій.

Діва

Підіймається тема цінності — себе, стосунків, грошей. Щось важливе стало на свої місця. Ви зрозумієте, чого варті, і це змінює якість зв’язків. Стосунки або переходять на новий рівень, або йдуть.

Терези

Це про вас! Переосмислення образу, стилю, бажань. Хочеться нового тіла, настрою, життя. А Венера підказує: звички + тіло = любов до себе. Розвантаження, детокс, легкість.

Скорпіон

Глибоке емоційне очищення. Сни, інтуїція, внутрішні прозріння. А Венера оживляє серце: хочеться закохатись, творити, насолоджуватись життям. Час слухати душу.

Стрілець

Фокус на друзях, мріях, планах. Щось «випадає» з вашого соціального поля, щоб звільнити місце для справжнього. Венера повертає вас додому — в прямому чи символічному сенсі.

Козоріг

Кар’єра, статус, репутація — тут кульмінація. Ви розумієте, ким хочете бути «в очах світу». А Венера повертає м’якість у спілкування, натхнення в словах і бажання вчитися.

Водолій

Питання сенсів, віри, вищої освіти. Час вийти за межі звичного. А Венера допомагає побачити, куди вкладати свою енергію, щоб відчувати: я можу більше.

Риби

Трансформації — глибокі, потужні, емоційні. Стає зрозуміло, що настав час змінити себе. Венера натякає — ти знову собі подобаєшся, світ це помічає, і відповідає взаємністю.

А тим, хто дивиться прагматично, варто дізнатися, хто зможе збільшити свій дохід у найближчі 30 днів.

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