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Рожевий або Великодній повний Місяць: коли спостерігати унікальне явище і чому воно так називається

10:26 11 квітня 2025
Пасхальний Місяць, фото Фото Depositphotos

У березні українці спостерігали повне місячне затемнення, яке називають Кривавим. А цими вихідними на небі можна буде спостерігати Рожевий або Великодній повний Місяць.

Це яскраве явище має як природне, так і культурне значення. Як повідомляє Space, в Україні повний Місяць розпочнеться 13 квітня о 03:22 за київським часом, і його чарівне світло створить незабутню атмосферу.

Це станеться тому, що коли Місяць опуститься низько над горизонтом і його можна побачити в сутінках одразу після заходу сонця, він світить крізь найтовщу частину земної атмосфери. Як і захід сонця, це надає Місяцю приглушеного помаранчевого кольору, а не різкого, яскраво-білого кольору, як зазвичай, коли він знаходиться високо. Причина зміни кольору в тому, що атмосфера Землі розсіює короткохвильове блакитне світло, дозволяючи червонуватому світлу з довшою довжиною хвилі просвічувати.

Тобто Місяць насправді не змінюватиме свій колір. Назву «Рожевий» ця повня отримала завдяки рожевим квітам флоксів, які зацвітають у квітні в Північній Америці, де й виникла традиція таких найменувань. Однак сам Місяць залишиться переважно звичайного сріблясто-білого кольору. Цікаво, що китайці називають квітневу повню Півоновий місяць, а західні християни — Великодньою. Річ у тому, що явище місячної повні збігається з часом підготовки до Великодня.

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У християнській традиції цей Рожевий Місяць відіграє важливу роль у визначенні дати Великодня, оскільки свято Воскресіння Христового припадає на першу неділю після цього повного місяця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як Рожевий повний Місяць вплине на знаки зодіаку.

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