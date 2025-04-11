Чемпіонат України з футболу, 24-й тур, 11 — 14 квітня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
У п'ятницю, 11 квітня, поєдинком у Черкасах за участю чемпіона країни «Шахтаря» стартував 24-й тур української прем'єр-ліги.
Чемпіонат України. 24-й тур
11 квітня (п'ятниця)
ЛНЗ (Черкаси) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:4 (Саліху, 86 — Марлон, 7, 20, Дайко, 10, у свої ворота, Траоре, 90+1). Юніорські склади — 0:7.
«Шахтар»: Фесюн, Педро Енріке, Бондар, Матвієнко, Вінісіус, Бондаренко, Марлон (Назарина, 69), Судаков (Глущенко, 81), Педріньо (Невертон, 75), Кевін (Аліссон, 75), Егіналдо (Траоре, 69).
У 24-му турі УПЛ також зіграють: 12 квітня (субота) — «Кривбас» — «Динамо» (13:00), «Рух» — «Олександрія» (15:30), «Оболонь» — «Чорноморець» (18:00); 13 квітня (неділя) — «Ворскла» — «Полісся» (13:00), «Лівий берег» — «Колос» (15:30), «Зоря» — «Верес» (18:00); 14 квітня — «Інгулець» — «Карпати» (13:00).
Становище команд:
1. «Динамо» — 57 очок (23 матчі);
2. «Олександрія» — 53 (23);
3. «Шахтар» — 50 (23);
4. «Полісся» — 38 (23);
5. «Кривбас» — 35 (21);
6. «Карпати» — 33 (23);
7. «Зоря» — 32 (22);
8. «Верес» — 29 (23);
9. «Рух» — 29 (23);
10. ЛНЗ — 25 (24);
11. «Лівий берег» — 22 (22);
12. «Колос» — 21 (23);
13. «Оболонь» — 21 (23);
14. «Ворскла» — 21 (23);
15. «Чорноморець» — 18 (23);
16. «Інгулець» — 16 (22).
Бомбардири: 13 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 11 — Георгій Судаков («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»); 10 — Олександр Філіппов («Олександрія»); 9 — Артем Бондаренко («Шахтар»), Єгор Твердохліб («Кривбас»); 8 — Петар Мічін («Зоря»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Амбросій Чачуа, Бруніньо (обидва — «Карпати»), Пилип Будківський («Зоря»); 6 — Ігор Краснопір («Рух»), Віталій Буяльський («Динамо»), Хуан Безерра («Олександрія»); 5 — Ярослав Карабін («Рух»), Олександр Зубков («Шахтар»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Микола Гайдучик («Верес»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі півфінальні пари розіграшу Кубка України.
Фото ФК «Шахтар»49
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