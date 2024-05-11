«Шахтар» переміг «Динамо» і 15-й раз став чемпіоном України: відеоогляд матчу

У суботу, 11 травня, на «Арені Львів» у рамках 28-го туру УПЛ відбувся матч принципових суперників «Шахтаря» та «Динамо», в якому достроково визначився чемпіон України.

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Чемпіонат України. 28-й тур

«Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ) — 1:0 (Судаков, 33, з пенальті). На 90+5-й хвилині вилучено Егіналду («Шахтар»). Юніорські склади — 1:2.

«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Азаров (Ракицький, 72), Матвієнко, Бондаренко (Степаненко, 61), Криськів, Судаков (Марлон, 84), Зубков (Егіналду, 84), Кевін, Сікан (Траоре, 61).

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«Динамо»: Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко (Дубінчак, 86), Бражко, Шапаренко, Буяльський (Шепелєв, 77), Волошин (Ярмоленко, 46), Кабаєв (Пономаренко, 86), Ванат.

Для столичного гранда, який не міг обіграти «Шахтар» з квітня 2021 року (у чотирьох зустрічах УПЛ та матчі Суперкубку країни), поєдинок у Львові був останнім шансом зачепитися за боротьбу за чемпіонство. Оскільки поразка від гірників автоматично робила чемпіоном України команду Маріно Пушича.

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«Шахтар» розпочав поєдинок активніше, але згодом «біло-синім» вдалося вирівняти гру. Але на перерву суперники пішли все ж таки з перевагою в рахунку донеччан. На 33-й хвилині Судаков впевнено реалізував пенальті, призначений за гру рукою у своєму штрафному майданчику Вівчаренком — 1:0.

У «Динамо» на порятунок було понад тайм. І кияни щоразу йшли вперед, контролювали м'ячі, били по воротах. Але марно. «Шахтар» знову переміг (без традиційної сутички в кінці не обійшлося, і донецький бразилець Егіналду отримав червону картку), і за два тури до фінішу став чемпіоном України (сім очок відриву від команди Шовковського).

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Додамо, що донеччани другий сезон поспіль і 15-й раз в історії стали найсильнішим клубом України, «Динамо» має 16 титулів. Тепер команді Маріно Пушича потрібно вболівати у фіналі Ліги чемпіонів за «Реал». Якщо команда Андрія Луніна завоює 1 червня трофей на «Уемблі», то «Шахтар» у наступному сезоні автоматично потрапить до групової стадії найпрестижнішого клубного турніру Європи (інакше стартує в раунді плей-оф кваліфікації).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у перенесеному поєдинку чотири рази вразив ворота «Чорноморця».

Фото ФК «Шахтар»

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