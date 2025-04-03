Жеребкування ½ фіналу Кубка України: хто дістався «Динамо» та «Шахтарю» (відео)
У четвер, 3 квітня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування півфінальних пар розіграшу Кубка України, з якого на стадії чвертьфіналу вилетіли «Вікторія», «Олександрія», а також «Рух» та «Верес».
Путівки у фінал турніру 23 квітня (базова дата) оскаржать:
«Буковина» (Чернівці) — «Динамо» (Київ)
«Полісся» (Житомир) — «Шахтар» (Донецьк)
Нагадаємо, що вирішальний поєдинок Кубка України цього сезону прийме 14 травня Центральний стадіон у Житомирі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону володарем Кубка України став донецький «Шахтар» .
Фото uaf.ua171
Читайте нас у Facebook