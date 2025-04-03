Жеребкування ½ фіналу Кубка України: хто дістався «Динамо» та «Шахтарю» (відео)

У четвер, 3 квітня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування півфінальних пар розіграшу Кубка України, з якого на стадії чвертьфіналу вилетіли «Вікторія», «Олександрія», а також «Рух» та «Верес».

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Путівки у фінал турніру 23 квітня (базова дата) оскаржать:

«Буковина» (Чернівці) — «Динамо» (Київ)

«Полісся» (Житомир) — «Шахтар» (Донецьк)

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Нагадаємо, що вирішальний поєдинок Кубка України цього сезону прийме 14 травня Центральний стадіон у Житомирі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону володарем Кубка України став донецький «Шахтар» .

Фото uaf.ua

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