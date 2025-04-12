Відомий український боксер, майстер спорту Володимир Мандзюк загинув на війні із російськими окупантами, повідомляє Асоціація боксу України. Раніше ворожа куля забрала життя дворазового чемпіона України з боксу.

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Мандзюк поповнив лави Сил спеціальних операцій ЗСУ восени 2024 року. Володимир загинув 9 квітня під час виконання бойового завдання біля села Олексіївка Сумської області.

«На щиті додому, на Тернопільщину, повертається Володимир Мандзюк, позивний Воха. Багаторазовий чемпіон та призер всеукраїнських і міжнародних турнірів, чемпіон України серед студентів. Боєць на рингу та безстрашний воїн на полі битви. Володимир був справжнім — чесним, надійним, щирим», — говориться в повідомленні.

Володимир Мандзюк був чемпіоном України серед студентів

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Воїнові, який народився на Тернопільщині, було лише 28 років. Він був вихованцем клубу «Рінг» і в 2018 році у Дніпрі виграв чемпіонат України серед студентів.

Володимира Мандзюка посмертно нагородили відзнакою головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з рашистами загинув український чемпіон Європи з боксу, який повернувся на фронт після двох поранень.

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