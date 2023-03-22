Повернувся на фронт після двох поранень: на війні з рашистами загинув український чемпіон Європи

22-річний перспективний український боксер Максим Галінічев загинув на війні з рф, захищаючи рідну країну від агресорів.

Сумну новину повідомила у своєму Telegram-каналі пресслужба Федерації боксу України. «У травні 2022 року він свідомо відмовився від участі в чемпіонаті Європи та пішов добровольцем до десантно-штурмових військ. Після двох поранень знову повернувся на війну. 10 березня 2023 року Максим загинув у Луганській області, захищаючи свою батьківщину від російського ворога. Уся боксерська сім'я вічно пам'ятатиме Максима. Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині боксера», — йдеться у повідомленні.

«Страх така річ, яка по-різному впливає на людей, — ділився своїми думками Галінічев ще до початку повномасштабної війни в інтерв'ю XSPORT. — Когось він паралізує, а когось навпаки робить більш розкутим. Думаю, що страх є лише в твоїй голові. Якщо вміти володіти собою та своїм тілом і правильно себе налаштовувати, то будь-який страх відступить убік».

Зазначимо, що уродженець Шостки, що на Сумщині, став чемпіоном Європи серед молоді у 2017-му, завоював «срібло» юнацьких Олімпійських ігор у 2018-му та нагороду аналогічної вартості на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 22 років у 2021-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулований український спортсмен Дмитро Підопригора загинув під мінометним обстрілом на Луганщині.

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