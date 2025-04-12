Потрапив під мінометний обстріл: захисник з Вінниччини не пережив важке поранення

Страшне горе російські окупанти принесли ще в одну громаду. У Зятківцях на Вінниччині провели у засвіти воїна Василя Зайця. Йому навіки 38 років. По життю чоловік був світлою людиною — добрим, веселим, життєрадісним. Його посмішка легко розряджала напруження у компанії друзів, а жарти надовго залишались у пам’яті, повідомляє Гайсинська міська рада.

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«Василь рано осиротів: ще коли був немовлям, померла мама, а згодом у підлітковому віці він втратив і тата. Дві старших сестри та бабуся опікувалися ним. Після школи вступив до професійно-технічного училища, де здобув спеціальність електрика низьковольтних мереж. Хоча за фахом не працював, але був майстром на всі руки й завжди готовим допомогти ближнім», — йдеться у повідомленні.

У серпні 2023 року Василь по мобілізації став до лав Збройних Сил України. Але під час виконання бойового завдання в районі селища Роботине Запорізької області, потрапив під мінометний обстріл. Унаслідок вибуху отримав важке осколкове поранення лівого плеча з вогнепальним переломом плечової кістки та значною втратою крові.

«Його рука була ушкоджена настільки, що біль і боротьба за життя тривали понад 17 годин. На жаль, руку врятувати не вдалося… Проте Василь сильний, попри фізичні страждання, не втратив сили духу, і пройшов складне лікування та реабілітацію», — повідомляють земляки героя.

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За словами земляків, наслідки пережитого, важкий стан здоров’я та внутрішній біль, який він ніс у собі, не минули безслідно. 6 квітня серце воїна зупинилось.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув боєць ЗСУ, відомий український боксер, майстер спорту Володимир Мандзюк.

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