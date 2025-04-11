Був розважливий, чуйний, справжня опора: в бою на Сумщині поліг воїн із Рівненщини
Російські загарбники принесли горе ще в одну українську родину. На Рівненщині Костопільська громада провела в останню дорогу полеглого захисника Костянтина Козака. У травні йому мало виповнитись 45 років. Але, на жаль, замість святкового столу родина сяде за поминальний.
«Після закінчення навчання Костянтин деякий час працював на тодішньому домобудівному комбінаті. Одружився, народилася донька. З часом він став водієм великовантажних автомобілів, перевозив вантажі на далекі відстані», — повідомляє Костопільська міська рада.
У червні 2024 року Костянтина Козака призвали на військову службу. Пройшов навчання на військовому полігоні, а далі водієм стрілецького відділення — на передову. Спочатку була Донеччина, потім Сумщина. Про свою службу чоловік дружині багато не розповідав. 7 квітня 2025 року солдат загинув біля села Рижівка на Сумщині.
«Мій чоловік був розважливий, чуйний, справжня опора нашої сім’ї. Ми виростили доньку, нашому онуку вже 5 років. Мені дуже важко усвідомити, що його вже немає», — сказала дружина воїна Лариса.
Поховали Костянтина Козака на Новому цвинтарі в Костополі зі всіма почестями.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув воїн із Рівного Микола Опанасюк. Йому також у травні мало виповнитись 45 років.38
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