Скорпіонам — «П'ятірка Кубків» та уважність, Козерогам — «Правосуддя» та чесність: передбачення за картами Таро на 13 квітня
Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на наступний тиждень, а тарологи склали прогноз карт Таро на 13 квітня 2025 року, пише slovofraza.com.
Карти віщують доленосні зміни для деяких знаків Зодіаку.
Козеріг — Правосуддя
Козерогам потрібно бути максимально чесними, у тому числі перед собою. Контроль емоцій допоможе уникнути конфліктів в цей день.
Водолій — Блазень
Водоліїв чекає день, повний неоднозначних подій та емоцій. Це чудовий час для творчості та звільнення від старих обмежень.
Риби — Верховна Жриця
У Риб у цей день буде інтуїція на висоті. День вдалий для навчання, читання, медитації та аналізу того, що відбувається. Їм не варто відкладати важливі рішення.
Овен — Палац Мечів
Овнів у цей день турбуватимуть невирішені ситуації. Їм треба прислухатися до порад близьких. Підтримка оточення цього дня буде дуже важливою.
Телець — Дама Мечів
Тельці будуть на піку своєї активності та зможуть ясно мислити. День сприятливий для спілкування, ведення переговорів та вирішення організаційних питань.
Близнюки — Четвірка Мечів
Близнюків чекає насичений день, особливо у сфері ділових контактів. Особливо успішним буде день для тих, хто працює в бізнесі або займається творчістю.
Рак — Дама Денаріїв
Ракам потрібно приділити увагу домашнім справам та турботам сім'ї. У сфері фінансів не варто робити великих покупок чи вкладень. День також вдалий для наведення затишку в будинку.
Лев — Десятка Денаріїв
Леви матимуть можливість проявити інтелект, харизму та лідерські якості. День підходить для сімейних заходів, зустрічей із батьками чи родичами.
Діва — Дама Кубків
На Дів чекає день тепла, інтуїції та м'якої енергії. Це зручний час для покупок, особливо якщо вони пов'язані з комфортом.
Терези — Вісімка Кубків
Терезам потрібно бути особливо уважними до свого внутрішнього стану. Їм варто уникати імпульсивних рішень, особливо у фінансовій сфері.
Скорпіон — П'ятірка Кубків
Скорпіонам потрібно бути дуже уважними до дрібниць. День може принести розчарування у якійсь людині чи проєкті. Не варто вступати у конфлікти.
Стрілець — Король Жезлів
Стрільців чекають сприятливі перспективи. День чудово підходить для прояву ініціативи та реалізації сміливих ідей. Головне — не боятися бути собою.
Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.274
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