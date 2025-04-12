Скорпіонам — «П'ятірка Кубків» та уважність, Козерогам — «Правосуддя» та чесність: передбачення за картами Таро на 13 квітня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на наступний тиждень, а тарологи склали прогноз карт Таро на 13 квітня 2025 року, пише slovofraza.com.

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Карти віщують доленосні зміни для деяких знаків Зодіаку.

Козеріг — Правосуддя

Козерогам потрібно бути максимально чесними, у тому числі перед собою. Контроль емоцій допоможе уникнути конфліктів в цей день.

Водолій — Блазень

Водоліїв чекає день, повний неоднозначних подій та емоцій. Це чудовий час для творчості та звільнення від старих обмежень.

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Риби — Верховна Жриця

У Риб у цей день буде інтуїція на висоті. День вдалий для навчання, читання, медитації та аналізу того, що відбувається. Їм не варто відкладати важливі рішення.

Овен — Палац Мечів

Овнів у цей день турбуватимуть невирішені ситуації. Їм треба прислухатися до порад близьких. Підтримка оточення цього дня буде дуже важливою.

Телець — Дама Мечів

Тельці будуть на піку своєї активності та зможуть ясно мислити. День сприятливий для спілкування, ведення переговорів та вирішення організаційних питань.

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Близнюки — Четвірка Мечів

Близнюків чекає насичений день, особливо у сфері ділових контактів. Особливо успішним буде день для тих, хто працює в бізнесі або займається творчістю.

Рак — Дама Денаріїв

Ракам потрібно приділити увагу домашнім справам та турботам сім'ї. У сфері фінансів не варто робити великих покупок чи вкладень. День також вдалий для наведення затишку в будинку.

Лев — Десятка Денаріїв

Леви матимуть можливість проявити інтелект, харизму та лідерські якості. День підходить для сімейних заходів, зустрічей із батьками чи родичами.

Діва — Дама Кубків

На Дів чекає день тепла, інтуїції та м'якої енергії. Це зручний час для покупок, особливо якщо вони пов'язані з комфортом.

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Терези — Вісімка Кубків

Терезам потрібно бути особливо уважними до свого внутрішнього стану. Їм варто уникати імпульсивних рішень, особливо у фінансовій сфері.

Скорпіон — П'ятірка Кубків

Скорпіонам потрібно бути дуже уважними до дрібниць. День може принести розчарування у якійсь людині чи проєкті. Не варто вступати у конфлікти.

Стрілець — Король Жезлів

Стрільців чекають сприятливі перспективи. День чудово підходить для прояву ініціативи та реалізації сміливих ідей. Головне — не боятися бути собою.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.

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