Поліція розшукала столичних молодиків, яких «розважила» трагедія у Сумах: як їх покарали (фото, відео)

Напередодні, невдовзі після того, як мережею почали поширюватися страшні кадри з Сум, де під ударами російської балістики загинули 34 людини і ще більше сотні містян зазнали поранень, жінка зробила зауваження юнакам, які на столичному Подолі слухали російський реп.

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Вона зняла відео, на якому зафіксована неадекватна реакція молодиків на нагадування про трагедію в Сумах.

Поліція встановила юнаків, які слухали російський реп на Подолі. Фото поліції

У відповідь на зауваження, що щойно росіяни вбили в Сумах багато людей, хлопці зробили музику голосніше. Фото поліції

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Це відео під час моніторингу соцмереж виявили столичні правоохоронці. А сьогодні поліція Києва відзвітувала, що особи любителів російської музики встановлені: це двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини. Молодики пояснили свої дії тим, що «перебували у стані сп’яніння» — вони вживали алкогольні напої, які придбав їхній старший товариш.

Поліція Києва встановила особи любителів російської музики. Фото поліції

Адмінпротоколи складено на двох 17-річних юнаків та їхнього 20-річного товариша. Фото поліції

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На хлопців складено адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у стані спʼяніння) КУпАП. Їхніх батьків також притягнуто до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП).

ІЗ фігурантами скандалу спілкувалася поліція та СБУ. Фото поліції

Пізніше вони записали відео, вибачаючись за свої дії.

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Нагадаємо, що у Сумах в той день 13-річний підліток, який отримав уламкове поранення голови, зміг вибратися із автобуса, що палав, розблокував заблоковані під час вибуху балістики двері та допоміг врятуватися кільком пасажирам.

Фото поліції Києва

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