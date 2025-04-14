Поліція розшукала столичних молодиків, яких «розважила» трагедія у Сумах: як їх покарали (фото, відео)
Напередодні, невдовзі після того, як мережею почали поширюватися страшні кадри з Сум, де під ударами російської балістики загинули 34 людини і ще більше сотні містян зазнали поранень, жінка зробила зауваження юнакам, які на столичному Подолі слухали російський реп.
Вона зняла відео, на якому зафіксована неадекватна реакція молодиків на нагадування про трагедію в Сумах.
Це відео під час моніторингу соцмереж виявили столичні правоохоронці. А сьогодні поліція Києва відзвітувала, що особи любителів російської музики встановлені: це двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини. Молодики пояснили свої дії тим, що «перебували у стані сп’яніння» — вони вживали алкогольні напої, які придбав їхній старший товариш.
На хлопців складено адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у стані спʼяніння) КУпАП. Їхніх батьків також притягнуто до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП).
Пізніше вони записали відео, вибачаючись за свої дії.
Нагадаємо, що у Сумах в той день 13-річний підліток, який отримав уламкове поранення голови, зміг вибратися із автобуса, що палав, розблокував заблоковані під час вибуху балістики двері та допоміг врятуватися кільком пасажирам.
Фото поліції Києва421
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