Було два удари балістикою: в МВС повідомили подробиці атаки ворога на Суми

Російські війська завдали два удари балістикою по Сумах 13 квітня. Кількість постраждалих може зростати. Про це в коментарі повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

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«Два удари балістикою завдала сьогодні вранці Росія по Сумах. Прильоти зафіксовані чітко в центр міста. Сьогодні — Вербна неділя, багато людей було на вулиці, неподалік розташований і храм, де проходить освячення. В саме в цей час росіяни вдарили, чітко усвідомлюючи, що бʼють по цивільним», — розповів він.

Клименко зазначив, що наразі 21 людина загинула, 83 поранені.

«Це станом на зараз. На жаль, кількість потерпілих може зростати», — зазначив глава МВС.

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За його даними, екстрені служби відреагували миттєво — рятувальники та поліцейські з перших хвилин удару були на місці.

«Страшні кадри ви могли бачити в мережі. Тіла загиблих посеред вулиці, в громадському транспорті, в автівках. Надзвичайна жорстокий удар по цивільних», — додав він.

Слідчі зафіксували воєнний злочин рф, збирають докази. Також на місці працюють психологи ДСНС та поліції — як постраждалим, так і їхнім родичам надають первинну психологічну допомогу.

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Як відомо, попередній ракетний удар по обласному центру ворог завдав 24 березня — тоді постраждали школа і дитяча лікарня. Втім жертв тоді вдалося уникнути.

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