«Його рішучість та мужність надихають»: у Сумах підліток врятував людей із тролейбуса, що горів після обстрілу, незважаючи на поранення в голову

В Сумах, по яких напередодні росіяни завдали подвійного удару балістикою, загинуло 34 людини. Більшість з них — пасажири громадського транспорту, що загорівся. Але, на щастя, декому вдалося врятуватися. І завдячувати люди мають сумському підлітку — учню школи номер 4 Кирилу Ілляшенку.

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«Через влучання ворожих ракет загорівся рейсовий автобус, в якому знаходився учень КУ Сумська ЗОШ № 4 СМР та вихованець дитячої юнацької школи „Факел“ з вільної боротьби Кирило Ілляшенко зі своєю мамою Мариною. Коли стався вибух, двері автобуса були заблоковані. Багато людей загинуло і отримало поранення одразу. Цей 13-річний хлопчина, не зважаючи на осколкові поранення голови, розбив скло, вистрибнув та розблокував вхідні двері, врятувавши людей, які знаходилися поруч», — повідомляє адміністрація учбового закладу, в якому вчиться підліток.

Росіяни завдали по Сумах подвійний удар балістикою. Фото поліції

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Сумський міський голова Артем Кобзар розповів про героїчного хлопця, зазначивши, що його рішучість та мужність надихають: «Саме завдяки таким людям тримається наша країна».

За його словами, підліток кинувся рятувати людей, незважаючи на те, що в нього влучили три уламки. Наразі школяр знаходиться під наглядом медиків, уламки дістали. Його мати також постраждала — у жінки обличчя посічене склом.

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Наразі відомо, що серед 34 загиблих — двоє дітей. Травми отримали 117 містян, у тому числі й 15 дітей.

В ГУР МО України повідомляли, що удар по Сумах завдали розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей росії. Були застосовані дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Під ударом опинився конгрес-центру Сум, де об 11:00 було заплановано дитячу виставу.

Фото Сумської ЗОШ № 4 ім. Героя України О. Аніщенка

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