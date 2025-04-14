Воювати не збиралися: що розповіли на пресконференції полонені китайці

Військовополонені китайські громадяни дали пресконференцію, під час якої розповіли про те, як росія рекрутує іноземців до армії, інформує Суспільне.

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Так, військовополонені розповіли, що росія вербує іноземців до армії через посередників. Їм пропонують роботу, не пов'язану зі службою. Так один з військовополонених хотів отримати роботу пов'язану з реабілітацією, та за підсумком став саме військовим.

«Спочатку відмовлявся брати участь у бойових діях, але мене пізніше відправили на фронт», — повідомив Чжан Ренбо.

Другий полонений, якого звуть Ван Гуанцзюнь, заявив, що від нього приховували інформацію щодо контракту зі збройними силами рф. Йому спочатку пропонували роботу будівельником.

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«Всі документи були російською мовою, комунікація була за допомогою жестів, показували знаками що нам потрібно робити. Ситуація була: я отримав карту, на яку отримав суму у 200 тис. рублів, але я не міг цією картою користуватись. Періодично росіяни забирали карту, щоб витрачати гроші на пальне, на павербанки», — заявив Чжан Ренбо.

За словами військовополонених, у Китаї пропагується «дружнє ставлення до росії».

«Будь-яка інформація — про перемоги Росії. У китайських соцмережах можна побачити людей у формі, рекламу. У Китаї престижно бути в армії, тому хтось може захотіти піти в армію в іншій країні», — повідомив один з них.

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Обидва китайці заявили, що нібито «не вбивали» українських військових. Вони висловили бажання повернутись до Китаю в рамках обміну.

Як писали «ФАКТИ», полонених було захоплено у різних населених пунктах: одного — біля села Тарасівка бійцями 157 ОМБр, а іншого — поблизу Білогорівки військовослужбовцями 81 ОАЕБр. Обидва найманці потрапили у полон під час свого першого бойового завдання.

Фото: Суспільне Новини

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