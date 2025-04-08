«На це точно потрібна реакція США, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир»: на Донбасі ЗСУ взяли в полон китайців

В Україні, яка бореться з російською агресією, військові ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці агресора. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України — на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил. Я доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати», — написав президент.

На думку Зеленського, «залучення росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі — це чіткий сигнал, що путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни».

«Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир», — повідомив президент.

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За його словами, це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення росії в Україну.

«Це ще одна після Ірану та військових Північної Кореї. Але є різниця: північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. Думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами», — наголосив президент.

Між іншим, в Центрі протидії дезінформації повідомили, що кремль шукає альтернативні варіанти поповнення величезних втрат особового складу на війні проти України.

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«Відтепер особи без громадянства зможуть вступати на воєнну службу за контрактом. Уряд рф схвалив відповідний законопроєкт. Станом на березень осіб без громадянства в рф нараховувалось близько 5 тисяч. Їм обіцяють в обмін на підписання контракту надання громадянства за спрощеною процедурою. Вони зможуть укладати контракти лише на посади рядового та сержантського складу», — йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю. Про це повідомили у відомстві.

«Ми рішуче засуджуємо залучення росією громадян Китаю до її агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень. Участь китайських громадян у складі російської армії вторгнення в Україну ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН», — наголосив глава МЗС Андрій Сибіга.

Як писали «ФАКТИ», в Курській області на боці російської армії воюють північнокорейські солдати.

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