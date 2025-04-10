Розкрили деталі вербування на війну в Україні: СБУ допитала військовополонених з Китаю

Служба безпеки України провела перші допити двох військовополонених, громадян Китайської Народної Республіки, яких Сили оборони захопили в Донецькій області.

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Як повідомляє СБУ, на допитах китайці розповіли про своє вербування представниками рф та про те, які завдання вони мали виконувати у складі збройних сил рф на території України.

Полонені китайці розповіли про свою вербовку до армії рф. Фото СБУ

Полонених було захоплено у різних населених пунктах: одного — біля села Тарасівка бійцями 157 ОМБр, а іншого — поблизу Білогорівки військовослужбовцями 81 ОАЕБр. Обидва найманці потрапили у полон під час свого першого бойового завдання.

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Один з полонених був завербований в Китаї. Фото СБУ

«Один із полонених, безробітний 1991 року народження, був завербований представником рф безпосередньо у Китаї, прибув до москви в лютому 2025 року та підписав контракт. Інший, 1998 року народження, приїхав до рф у грудні 2024 року нібито з туристичною метою, після чого подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення в інтернеті про набір на службу та обіцянку виплати 2 млн рублів», — повідомляють в спецслужбі.

Другий полонений приїхав до рф з КНР як турист. Фото СБУ

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СБУ також зазначає, що слідчі заходи проводяться з дотриманням норм міжнародного права. Полонені утримуються у належних умовах, передбачених Женевською конвенцією.

На даний момент триває перевірка показів полонених, встановлюються всі обставини їхньої участі у війні рф проти України. Слідство ведеться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», СБУ допитала солдат з КНДР, яких ЗСУ взяли в полон в Курській області.

Фото СБУ

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