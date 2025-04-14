Скорпіонам — «Колесо Фортуни» та зміни, Близнюкам — «П'ятірка Мечів» та ризик конфлікту: Таро-прогноз на вівторок, 15 квітня

Фахівці в області Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень, а тарологи склали прогноз карт Таро на 15 квітня 2025 року, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Цей день може принести важливі уроки, доленосні події та емоційні повороти.

Козеріг — Вежа

На Козерогів чекають несподіванки, шокуючі відкриття та раптові зміни. Цей день може принести болісне, але звільняюче прозріння.

Водолій — Зірка

На Водоліїв чекає день, наповнений надією, натхненням та відчуттям духовної підтримки. Це чудовий момент, щоб будувати плани, мріяти та займатися творчістю.

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Риби — Самітник

Рибам потрібно відсторонитися від суєти. Вони можуть відчути потребу в усамітненні та поверненні до важливих внутрішніх питань. Їм не варто боятися самотності.

Овен — Помірність

Овнам потрібно зосередитися на гармонії та внутрішній рівновазі. Їм не варто квапити події та вступати у суперечки, особливо у побутових питаннях.

Телець — Паж Мечів

Тельці можуть зіткнутися з критикою чи відчуттям, що їх недооцінюють. Їм не варто відразу сприймати це як напад, тому що в словах оточуючих може бути раціональне зерно.

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Близнюки — П'ятірка Мечів

Близнюки можуть потрапити у конфлікти чи зіткнутися з несправедливістю чи зрадою. Їм не варто відповідати злом на зло.

Рак — Десятка Денаріїв

На Раків чекає стабільний та радісний день. Їм краще зайнятися облаштуванням будинку, вкладеннями та сімейними справами. День підходить для важливих покупок.

Лев — Шістка Мечів

На Левів чекає день переходу та внутрішнього пошуку. Вони можуть відчути необхідність рухатися вперед. Це гарний час для роздумів та переосмислення цілей.

Діва — Місяць

На Дів чекає день емоцій та внутрішніх переживань. Їм не варто поспішати з рішеннями, якщо відчують тривогу. День краще присвятити творчості та роздумам.

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Терези — Паж Денаріїв

Терезам потрібно присвятити час практичним завданням та плануванню майбутнього. День підійде для вирішення побутових питань та спілкування з діловими партнерами.

Скорпіон — Колесо Фортуни

На Скорпіонів чекають позитивні зміни. Це хороший день для початку нових справ, лотереї, поїздок та будь-яких ініціатив, що потребують везіння. Час гратиме на їхньому боці.

Стрілець — Десятка Мечів

Стрільців чекає завершення певного етапу. Їм не варто впадати у відчай, адже за кінцем завжди слідує початок. Треба використовувати день для внутрішнього перезавантаження.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.

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