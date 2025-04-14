Зеленський підписав закон про знижку для ухилянтів

Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом законопроєкт № 12093, яким пропонується простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби. Про підписання законопроекту президентом повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, пише «Судово-юридична газета».

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Закон передбачає знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також закриття адміністративних проваджень за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.

«Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані — звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+. Команда вже над цим працює. Очікуйте влітку», — зазначила вона.

Так, статтю 247 КУпАП доповнять нормою, відповідно до якої провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате — підлягає закриттю у разі проходження військової служби особою, щодо якої розпочато провадження в справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210 і 210−1 КУпАП.

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Отже, стосовно тих, хто порушив військовий облік, але пішов на військову службу, адміністративні провадження мають закрити.

Також у законі йдеться про можливість самостійного звернення особи до уповноважених органів та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 тисяч грн.

Для цього КУпАП доповнять новою статтею 300−3, за якою особа, яка притягнута до адміністративної відповідальності, зможе упродовж 10 календарних днів добровільно оплатити 50% штрафу.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Верховний суд України постановив, що повістка не може бути оскаржена в суді, бо вона є лише засобом оповіщення, а обов'язок громадянина з`явитися за викликом установлений законом.

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