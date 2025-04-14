З галузі фантастики? ЗМІ показали, як виглядав би розділ світу «на трьох» — між Трампом, Сі та путіним (карта)

Після того, як британське видання The Times опублікувало статтю «Представник Трампа: Україну можна розділити, як післявоєнний Берлін», видання Newsweek створило імовірну карту світу, яка показує, як лідери росії, США і Китаю можуть розділити планету на сфери впливу.

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Так, Гренландія і Канада, згідно з цією картою, залежатимуть від Штатів, а росія підпорядкує собі всі європейські країни та Туреччину.

Професор кафедри міжнародної безпеки в університеті Бірмінгема в Англії Стефан Вольф вважає, що світ у розумінні нинішнього президента США є таким, де великі держави розділяють сфери впливу, у які вони не втручаються.

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«Ми, імовірно, побачимо, як наддержави — Китай і США — ділять світ між собою. Але поки що не зовсім зрозуміло, що буде з росією, чи стане вона самостійним гравцем, чи ще більше залежатиме від Китаю», — сказав він.

За словами заступниці директора Європейської ради з міжнародних відносин Весели Чернєвої, позиція адміністрації президента США Дональда Трампа свідчить про те, що Східну Європу можуть кинути напризволяще, — і це непокоїть з огляду на вплив росії на внутрішню політику таких країн, як Чехія, Словаччина, Болгарія, Румунія і Польща.

На її думку, росія намагається підірвати демократію у Східній Європі та «працює над тим, щоб підштовхнути суспільства до нового консенсусу, який зараз, в епоху Трампа, здається дуже зручним».

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На думку видання, зоною суперництва між росією і Китаєм може стати Центральна Азія. Монголія, зокрема, покладається на росію щодо палива та електроенергії, а на Китай — у питаннях інвестицій у гірничодобувну промисловість.

Професор Вольф нагадує, що перша закордонна поїздка китайського лідера Сі Цзіньпіна після пандемії COVID відбулася до Казахстану, чий лідер Касим-Жомарт Токаєв виступив проти нападу путіна на Україну.

У північній частині Західної півкулі буде, імовірно, «панувати» Трамп, розмірковує видання.

Він хоче приєднати до США Гренландію і взяти під контроль Панамський канал і навіть перейменував Мексиканську затоку, щоб втілити свою філософію «Америка понад усе».

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Вольф вважає, що Трамп зробив ставку на Західну півкулю, але може зазнати протидії з боку Китаю в Латинській Америці.

Водночас якщо Москва не зможе домовитися із США щодо війни в Україні, її залежність від Китаю зростатиме, зазначає експерт.

Однак після того, як Трамп активізував торговельну війну з Китаєм, Сі може зблизитися в економіці з Європою, і це може потенційно послабити путіна.

«Китаю доведеться оцінювати свої зв'язки з рф порівняно з відносинами з ЄС», — вважає Вольф.

Як писали «ФАКТИ», Німеччина готується до нападу рф на НАТО.

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