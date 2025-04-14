Німеччина готується до нападу рф на НАТО: у Бундесвері пояснили, що відбувається

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер заявив про швидке нарощування росією особового складу та матеріальних засобів. Мета путіна — «знищити» НАТО. Він додав, що продовжує покладатися на лояльність Сполучених Штатів під керівництвом нового президента США Дональда Трампа до Альянсу — а також підтримує співпрацю з американцями у сфері зброї, пише Welt.

ВІДЕО ДНЯ

«На даний момент моя найбільша проблема полягає в тому, щоб швидко забезпечити оперативну готовність військ, і я повинен робити це за допомогою всіх засобів, доступних на ринку, — сказав Брейер — Звичайно, ми спочатку подивимось у Німеччині та Європі, щоб побачити, чи є щось там на полицях. Якщо ні, з огляду на часові обмеження, нам також доведеться купувати у США, якщо це буде доступно там. Наша ціль — 2029 рік, ми повинні бути готові до того часу».

На запитання, чи довіряє він Сполученим Штатам у разі нападу росії на країни Балтії, генерал відповів: «Так, абсолютно». Він щойно був в Америці і не бачив жодних ознак серед своїх колег, «що вони відходять від НАТО». Навпаки, він відчуває, «що начальники штабів усіх держав НАТО зближуються. Що вони шукають солідарності, консультуються та обмінюються аналітикою набагато більше, ніж в останні роки».

Карстен Брейер бачить «явну загрозу з боку росії», чиї збройні сили з 1,5 мільйонами солдатів наступного року будуть удвічі більшими, ніж до початку загарбницької війни проти України.

РЕКЛАМА

«Ми бачимо, що близько 1500 бойових танків або виробляються, або знімаються зі складів і ремонтуються щороку — це значно більше, ніж потрібно для війни проти України. І склади заповнені боєприпасами», — зауважив генерал.

За його оцінкою, до 2029 року росія буде «здатна до широкомасштабного звичайного нападу навіть на території НАТО».

Однак, як раніше повідомляли «ФАКТИ», німецький історик прогнозує напад росії на Литву вже восени, а майбутнє літо буде останнім мирним літом для Європи.

РЕКЛАМА

110

Читайте нас у Facebook