Неправильно зрозуміли: Келлог заперечує, що пропонував розділити Україну «по Дніпру»

Російська сторона неодноразово називала однією з умов встановлення перемир'я свій контроль над чотирма регіонами України — Луганщиною, Донеччиною, Херсонщиною і Запорізькою областю. Не говорячи вже про окупований Крим. Періодично із заявами щодо цих територій виступали й американські переговорники. Так нещодавно спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф інтерв'ю скандальному ведучому Такеру Карлсону називав ці території «ключовим моментом» в перемованах та заявляв, що вони «російськомовні» і що «люди там хочуть жити під владою росії». Тоді заяви Виткоффа викликали резонанс та критику. А зараз виправдовуватися довелося іншому спецпредставнику Трампа — Кіту Келлогу.

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Так, напередодні британськео видання The Times опублікувало статтю «Представник Трампа: Україну можна розділити, як післявоєнний Берлін».

Фото з мережі Х

За даними видання, спецпредставник Трампа не виключав, що на території України, в її західній частині, можна розмістити іноземні підрозділи, а в центрі залишити українські підрозділи. Росіяни, відповідно, розміщуватимутся на окупованих територіях. А розділити воюючі сторони має демілітаризована зона.

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Фото з мережі Х

«Це могло б виглядати майже так, як у Берліні після Другої світової: російська зона, французька, британська, американська. Ви знаходитесь на захід від Дніпра — це природна перешкода», — цитує Келлога британське видання та стверджує, що цей план пропонує фактично визнати контроль росіян над захопленими українськими територіями.

Після виходу публікації Кіт Келлог заявив, що його «не так зрозуміли». «Стаття в Times викривлює те, що я сказав. Я говорив про сили забезпечення стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. При обговоренні розділу я посилався на області чи зони відповідальності союзних сил (без військ США) України. Я НЕ мав на увазі розділ України», — написав він в мережі Х.

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Фото з мережі Х

До речі, нещодавно «відзначилася» й когнресвумен Вікторія Спартц, яка заявила, що «не розуміє, як Україна може мати право вимагати повернення земель». Мовляв, «це була би зовсім інша справа, якби вони вигравали війну».

Фото з Вікіпедії

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