Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, який ніколи в житті не займався перемовинами на міжнародному рівні, тому постійно потрапляє в пастки москви, розповів про начебто «досягнення» в переговорах у столиці країни-агресорки.

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Про ці «важливі результати» він розповів в ефірі Fox News.

Зокрема, спецпредставник Дональда Трампа заявив, що потенційна мирна угода дуже важлива, так як «міститиме низку протоколів безпеки».

«Я вже провів три зустрічі із Путіним. Остання зустріч тривала близько п'яти годин, в кабінеті також були присутні два його найближчі радники — Юрій Ушаков та Кирило Дмитрієв. Це була важлива зустріч. Угода про мир включає вирішення питання про так звані п'ять територій. Є ще протоколи безпеки, є п'ята стаття НАТО, є безліч пов'язаних із цим деталей», — радісно доповів дипломат-початківець.

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Звичайно, Віткофф як щирий симпатик путіна, не розуміє, що йдеться про кричуще порушення міжнародного права та низки проколів безпеки, а «так звані п'ять територій» — це невід'ємна частина України, доля яких записана в нашій Конституції, і обіцяти їх росії — це дуже ганебна та невдячна справа. Згодом будь-який суд визнає неправильними подібні дії, а самого Віткоффа назвуть людиною, яка свідомо порушує всі існуючі закони та домовленості.

«Думаю, ми можемо зараз перебувати на порозі чогось дуже важливого для світу у глобальному сенсі», — підсумував дипломат-непрофесіонал Віткофф свій візит до росії. Залишається лише сподіватись, шо в США залишились люди, які зможуть розповісти невігласам на професійній ниві, у чому їх помилки.

А тим часом ЗМІ з'ясували, на що робить ставку путін у перемовинах із США, вимагаючи послаблення санкцій і призупинення постачання зброї в Україну.

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