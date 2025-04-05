На що робить ставку путін у перемовинах із США: ЗМІ з’ясували подробиці

росія все ще розраховує на те, що президент США Дональд Трамп досягне прийнятної для кремля мирної угоди в Україні. Хоча, за словами джерел з москви, обізнаних із цим питанням, рф готова продовжувати війну, якщо переговори проваляться, пише Bloomberg.

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За словами джерел, кремль не стурбований погрозами Трампа запровадити додаткові штрафні санкції проти російської нафти через відсутність прогресу в припиненні вогню. Однак президент путін усвідомлює, що Трамп представляє для нього найкращий шанс довести війну до кінця, і хоче продовжувати дипломатію, сказали джерела на умовах анонімності.

Пообіцявши швидко покласти край війні, Трамп заявив, що «розлючений» на путіна. Його розчарування викликало затягування кремлем переговорів. Пізніше він відмовився від критики й сказав, що вірить, що російський лідер «виконає свою частину угоди».

Водночас кремль вимагає від США нових поступок, включаючи послаблення санкцій і призупинення постачання зброї в Україну. Коли переговори зі США в Саудівській Аравії привели до домовленності про мораторій на атаки в Чорному морі, росія оголосила, що ставить цю угоду в залежність від відновлення підключення одного з її найбільших державних банків до міжнародної системи обміну повідомленнями SWIFT.

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Помічники Трампа, включаючи його спеціального посланника Стіва Віткоффа, висловили оптимізм щодо прогресу в переговорах з росією. Метою Білого дому було укласти угоду про перемир’я до 20 квітня, що зараз здається малоймовірним. Розмови про можливу зустріч Трампа й путіна останнім часом також згасли.

Хоча путін повторює, що хоче укласти угоду з Трампом, він наполягає на тому, що вона має вирішити те, що він визначив як основні причини війни. Він сказав, що Київ повинен відмовитися від своєї мети приєднатися до оборонного альянсу НАТО та погодитися на обмеження чисельності своїх військ, а також закликав до того, щоб будь-яке врегулювання відображало «реалії на місці», тобто російську окупацію східної та південної території України після вторгнення в лютому 2022 року.

Хоча Трамп уже погодився з багатьма вимогами росії, йти на всі умови путіна означало б ризикувати отримати звинувачення у слабкості. Тим не менш він зробив припинення війни однією зі своїх головних передвиборчих обіцянок.

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«кремль сподівається, що він зможе забезпечити зустріч сам-на-сам між путіним і Трампом, під час якої вони домовляться про угоду, яка наразі зупинить війну в Україні — як того хоче Трамп — в обмін на положення, які залишать Україну назавжди ослабленою, — написав Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі в росії, в коментарях до колег-експертів з організації. - Водночас москва була готова продовжувати боротьбу до перемоги Трампа, і вона залишається такою сьогодні».

Читайте також прогноз аналітиків щодо домовленості найближчим часом між Україною та росією про припинення вогню.

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