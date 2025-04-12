Спеціальний посланник США Стів Віткофф після візиту 11 квітня у москву вже зустрівся з президентом Дональдом Трампом у Білому домі й передав чітке послання путіна. Найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні, за словами Віткоффа, — це підтримати стратегію, яка надасть росії право власності на чотири області України, які вона намагалася незаконно анексувати у 2022 році. Про це повідомили Reuters два американських чиновники та п'ять осіб, знайомих з ситуацією.

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На зустрічі з Трампом генерал Кіт Келлог, спецпосланець президента США в Україні, виступив проти Віткоффа, повідомили джерела. Він заявив, що Україна, хоча й готова вести переговори щодо деяких умов, пов'язаних зі спірними землями, ніколи не погодиться в односторонньому порядку передати повну власність на ці території росії. Зустріч завершилася без ухвалення Трампом рішення про зміну стратегії США.

Чиновники адміністрації Трампа все більше розходяться в думках щодо того, як вийти з глухого кута у відносинах між Україною і росією. А Віткофф і Келлог, який виступає за більш рішучу підтримку України, розходяться в думках щодо найкращого курсу.

Позиція Віткоффа, давнього друга Трампа, отримала певну підтримку в Республіканській партії, але викликала обурення серед інших республіканців, які вважають, що адміністрація занадто різко розвернулася в бік москви.

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«Віткофф повинен піти, і Рубіо повинен зайняти його місце», — йдеться в листі від 26 березня від Еріка Левіна, видного донора Республіканської партії.

Стів Віткофф вперше публічно висловив ідею передачі росії чотирьох українських областей — Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської — в інтерв'ю скандальному телеведучому Карлсону 21 березня.

«Вони російськомовні, — сказав він про східні території. — Були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою росії».

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Коментарі Віткоффа шокували багатьох чиновників національної безпеки США — риторика спеціального посланника віддзеркалювала риторику пропагандистів кремля. Західні уряди назвали спішно організовані референдуми фальсифікацією та пообіцяли не визнавати їхні результати.

Для союзників США аргументи та відсутність прогресу в досягненні мирної угоди створюють відчуття, що Трамп не має чіткого плану припинення війни в Україні.

Двоє європейських чиновників, які нещодавно мали контакти з адміністрацією американського президента, заявили, що на переговорну групу чинився тиск, щоб швидко отримати результати. Також їх стурбувало те, що США можуть здійснити кроки, які підірвуть не тільки Україну, але й власну архітектуру безпеки Європи.

Чиновники, які побажали залишитися анонімними, сказали, що вони не відчувають, що американська сторона має чіткі кінцеві цілі.

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Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче домогтися припинення вогню в Україні до травня, стверджуючи, що США повинні покласти край війні.

Але дві часткові угоди про припинення вогню — одна щодо енергетичної інфраструктури та одна в Чорному морі — застопорилися через вимоги путіна, і президент США розчарований відсутністю прогресу.

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