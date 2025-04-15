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Україна

Прокурорам знизять пенсії: Рада ухвалила важливе рішення

18:01 15 квітня 2025
Пенсії прокурорів зменшать, фот о з відкритих джерел

Верховна Рада спромоглася з другої спроби прийняти резонансне для країни рішення про зниження пенсій для прокурорів. Як відомо, місяць тому для прийняття рішень не вистачило голосів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За інформацією, проєкт закону № 12278 підтримали 239 депутатів.

Зазначимо, що законопроєктом пропонується:

- пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;

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- передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються з урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;

- законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Зазначимо, що під час ухвалення державного бюджету на 2025 рік Верховна Рада виключила норму про підвищення зарплат прокурорам цього року. Спочатку бюджетний комітет підтримав підвищення окладів на третину. Однак при голосуванні в Раді депутати схвалили правку, якою пропонувалося прибрати з документа збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд гривень.

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Як повідомлялося, в Україні зросла середня пенсія. Після березневої індексації у квітні розмір пенсії став 6341 грн, для працюючих пенсіонерів — 6862,86 грн.

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