«Було багато провалів»: Рада не підтримала законопроєкт про зниження пенсій прокурорам

Найближчим часом парламент навряд чи зможе розглянути в першому читанні резонансний законопроєкт про зниження пенсій прокурорам. Сьогодні, 26 березня, законопроєкт не набрав необхідної кількості голосів.

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Про це повідомив у соціальній мережі нардеп Ярослав Железняк.

«Було багато провалів», — написав Железняк, розповівши, що законопроєкт № 12278 «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури» підтримали в першому читанні 223 нардепи з мінімально необхідних 226.

Водночас нардепи спрямували законопроєкт на повторне перше читання, що залишає у супільства надію, що коли-небудь його буде розглянуто. Відповідне рішення підтримали 229 парламентаріїв.

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В той же час варто зауважити, законопроєкт навряд чи можна назвати «революційним»: ним всього лиш пропонується запровадити виплату пенсій за вислугу років для прокурорів лише після їхнього звільнення з органів прокуратури.

Станом на зараз в Україні прокурори мають право на пенсію за вислугу років, продовжуючи працювати в органах прокуратури.

До слова, тільки в січні спеціальні пенсії прокурорів і чиновників обмежили коефіцієнтами.

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Також нагадаємо про нюанси чергового етапу перерахунку пенсій, який відбудеться у квітні 2025.



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