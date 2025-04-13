В Україні зросла середня пенсія: названо новий розмір виплат

В той час як більшість пенсіонерів намагаються збільшити розміри виплат за порадами Сергія Коробкіна, Пенсійний фонд України вирішив сам порадувати людей на заслуженому відпочинку, і оголосив нові розміри виплат.

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Про це пише видання today.ua.



Так, замість середньої пенсії в 5789 грн у квітні розмір пенсії став 6341 грн. Таким чином, середня пенсія зросла на 550 грн.

Таке відчутне зростання середньої пенсії в Україні стало можливим завдяки індексації пенсійних виплат, проведеній у березні. При цьому у пенсіонерів, які продовжують працювати, середній розмір пенсії ще вищий. Зокрема, на 1 квітня поточного року він становив 6862,86 грн.

Проте, на жаль, більшість українців пенсійного віку, зазначає видання, отримують виплати, нижчі за середню. Так, розмір пенсії у 56,5% пенсіонерів навіть після березневої індексації не перевищує 5000 грн.

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Причому багатьом пенсіям і до 5 тисяч далеко. Зокрема, розподіл пенсій за сумами, щзо отримують українці, виглядає таким чином:

до 3000 грн — 3,8% пенсіонерів;

від 3001 до 4000 грн — 32,3%;

від 4001 до 5000 грн — 20,4%;

від 5001 до 10 000 грн — 28,9%;

понад 10 000 грн — 14,5%.

Також зазначимо, що на сьогодні в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів. Серед них 72,5% вийшли на пенсію за віком, а 15,3% - за інвалідністю. Причому 2,9 млн українських пенсіонерів продовжують працювати. Їм у березні пенсію не індексували. Її мають перерахувати із квітня.

При цьому слід пам'ятати, що перерахунок торкнеться не всіх пенсіонерів, які працюють, а лише тих, в яких з моменту попереднього перерахунку або призначення пенсії минуло не менше 24 місяців. Таких пенсіонерів, що відповідають цій умові, налічується 629 тисяч. От саме їм і мають перерахувати пенсію з 1 квітня: вона стане більшою.

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Отримати свою збільшену пенсію вони зможуть із червня. Тоді їм виплатять суму, яку заборгували за квітень і травень.

Такі маніпуляції пов'язані з особливостями отримання податкової звітності: ПФУ дізнається про сплачені внески лише на початку травня. Тому й пенсії українцям, які працюють, перераховують аж із 1 червня «заднім числом».

А в кого у кого з пенсіонерів виплати зростуть більш як на 500 гривень вже у квітні, читайте у «ФАКТАХ».



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