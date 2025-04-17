Браво, легендо: Алла Пугачова у червоній мінісукні відзначила день народження з чоловіком та дітьми (фото)

У вівторок, 15 квітня, народній артистці СРСР Аллі Пугачовій виповнилося 76 років. Святкувала цю дату вона, як і припускали шанувальники, на Кіпрі, де живе з родиною останнім часом.



Деталі святкування показав у соцмережі чоловік Примадонни Максим Галкін.



День народження співачка відзначала в мінісукні червоного кольору з широким ременем на талії та відкритими плечима. Судячи з фото, свято пройшло на веранді будинку сім'ї на Кіпрі.

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Урочистість проходила біля басейну і була оформлена у рожевих тонах. На столах, укритих рожевою скатертиною, між букетами троянд різних відтінків стояли келихи і свічки в тон.

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Вранці в день народження співачки Галкін привітав дружину у соцмережі, опублікувавши їх спільне фото на яхті. Після чого деякі шанувальники пари припустили, що артист влаштував Аллі романтичну подорож на сході сонця.

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У соцмережах Аллу Пугачову привітали її старша донька Крістіна Орбакайте, багато зірок (зокрема Кирило Серебренников, Софія Ротару, Віра Брежнєва) та інші шанувальники.

Зазначимо, що з Максимом Галкіним, який молодший за Пугачову на 27 років, Примадонна одружилася у 2011 році, потім пара повінчалася. Близнюків Лізу та Гаррі подружжю народила сурогатна мати у 2013 році. Зараз родина живе між Ізраїлем та Кіпром, а їх діти навчаються в Лондоні.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що майже 30 років тому життя Алли Пугачової було під великою загрозою, адже на неї розпочав полювання жахливий маніяк. На щастя, співачці кілька разів пощастило уникнути злої долі.

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